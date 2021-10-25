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В Хабаровске утвердили дополнительные школьные каникулы

В Хабаровске утвердили дополнительные школьные каникулы - РИА Новости, 25.10.2021

В Хабаровске утвердили дополнительные школьные каникулы

Школьники Хабаровска будут дополнительно отдыхать с 1 по 7 ноября, осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября, сообщили в мэрии. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:04

2021-10-25T09:04

2021-10-25T09:04

распространение коронавируса

общество

хабаровск

владимир путин

татьяна голикова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Школьники Хабаровска будут дополнительно отдыхать с 1 по 7 ноября, осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября, сообщили в мэрии.Президент Владимир Путин поддержал предложение зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19."Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", - сообщается на сайте городской администрации.Отмечается, что дошкольными образовательными учреждениями с 1 по 3 ноября будет организована работа "дежурных групп" для работающей части населения. В учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.По последним данным Минздрава края, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 91 тысячи жителей, умерли - 886. На лечении находятся 5,9 тысячи человек, из них 39 - на ИВЛ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровск, владимир путин, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии