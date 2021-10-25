https://ria.ru/20211025/ipoteka-1756108173.html

Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС

Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС - РИА Новости, 25.10.2021

Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС

Жители Чегдомына и Эльбана в Хабаровском крае смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" под 7% годовых на вторичный рынок жилья и индивидуальное жилищное... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:21

2021-10-25T12:21

2021-10-25T12:21

хабаровский край

экономика

общество

хабаровский край

михаил дегтярев

ипотека

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/05/1528460501_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_49900816ef34bdef4b6207ed2c380f65.jpg

ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Жители Чегдомына и Эльбана в Хабаровском крае смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" под 7% годовых на вторичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил губернатор Михаил Дегтярев.Правительство России приняло решение расширить и продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года. Программа была запущена в качестве мер поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. До этого она распространялась только на новостройки. Сейчас речь идет о распространении льготной ипотеки под 7% годовых в моногородах на вторичное жилье и кредитах на ИЖС."У нас это Чегдомын и Эльбан, где живут примерно по 11 тысяч людей. Это долгожданные решения, о которых мы просили от лица тысяч семей только в Хабаровском крае... Поручаю минэкономразвития и минстрою срочно организовать работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков и выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья. Работать надо точно и быстро. Важно, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться новым инструментом", - заявил на заседании президиума правительства Хабаровского края Дегтярев.Он отметил, что сегодняшняя практика такова: банки дают ипотеку под ИЖС, но "на гораздо более жестких условиях, чем под жилье в многоэтажках". На деле, кредит под ИЖС выдается не под залог строящегося дома, как в многоквартирных домах, а под дополнительные залоги и поручительства третьих лиц.Нововведения разрешают брать льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального дома гораздо проще: через прямые договоры с застройщиками, которые и будут выполнять роль залога.По данным правительства региона, за весь период действия льготной программы в Хабаровском крае предоставлено 2,1 тысячи жилищных кредитов с государственной поддержкой на сумму 6,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211022/proekt-1755725938.html

https://ria.ru/20211022/mestorozhdenie-1755724617.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, хабаровский край, михаил дегтярев, ипотека, россия