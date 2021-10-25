https://ria.ru/20211025/ipoteka-1756108173.html
Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС
Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС - РИА Новости, 25.10.2021
Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС
Жители Чегдомына и Эльбана в Хабаровском крае смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" под 7% годовых на вторичный рынок жилья и индивидуальное жилищное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:21
2021-10-25T12:21
2021-10-25T12:21
хабаровский край
экономика
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
ипотека
россия
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Жители Чегдомына и Эльбана в Хабаровском крае смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" под 7% годовых на вторичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил губернатор Михаил Дегтярев.Правительство России приняло решение расширить и продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года. Программа была запущена в качестве мер поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. До этого она распространялась только на новостройки. Сейчас речь идет о распространении льготной ипотеки под 7% годовых в моногородах на вторичное жилье и кредитах на ИЖС."У нас это Чегдомын и Эльбан, где живут примерно по 11 тысяч людей. Это долгожданные решения, о которых мы просили от лица тысяч семей только в Хабаровском крае... Поручаю минэкономразвития и минстрою срочно организовать работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков и выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья. Работать надо точно и быстро. Важно, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться новым инструментом", - заявил на заседании президиума правительства Хабаровского края Дегтярев.Он отметил, что сегодняшняя практика такова: банки дают ипотеку под ИЖС, но "на гораздо более жестких условиях, чем под жилье в многоэтажках". На деле, кредит под ИЖС выдается не под залог строящегося дома, как в многоквартирных домах, а под дополнительные залоги и поручительства третьих лиц.Нововведения разрешают брать льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального дома гораздо проще: через прямые договоры с застройщиками, которые и будут выполнять роль залога.По данным правительства региона, за весь период действия льготной программы в Хабаровском крае предоставлено 2,1 тысячи жилищных кредитов с государственной поддержкой на сумму 6,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211022/proekt-1755725938.html
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экономика, общество, хабаровский край, михаил дегтярев, ипотека, россия
Жители Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС
Жители двух городов Хабаровского края смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" на ИЖС
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости.
Жители Чегдомына и Эльбана в Хабаровском крае
смогут оформить "Дальневосточную ипотеку" под 7% годовых на вторичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил губернатор Михаил Дегтярев
.
Правительство России
приняло решение расширить и продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года. Программа была запущена в качестве мер поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. До этого она распространялась только на новостройки. Сейчас речь идет о распространении льготной ипотеки под 7% годовых в моногородах на вторичное жилье и кредитах на ИЖС.
"У нас это Чегдомын и Эльбан, где живут примерно по 11 тысяч людей. Это долгожданные решения, о которых мы просили от лица тысяч семей только в Хабаровском крае... Поручаю минэкономразвития и минстрою срочно организовать работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков и выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья. Работать надо точно и быстро. Важно, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться новым инструментом", - заявил на заседании президиума правительства Хабаровского края Дегтярев.
Он отметил, что сегодняшняя практика такова: банки дают ипотеку под ИЖС, но "на гораздо более жестких условиях, чем под жилье в многоэтажках". На деле, кредит под ИЖС выдается не под залог строящегося дома, как в многоквартирных домах, а под дополнительные залоги и поручительства третьих лиц.
Нововведения разрешают брать льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального дома гораздо проще: через прямые договоры с застройщиками, которые и будут выполнять роль залога.
По данным правительства региона, за весь период действия льготной программы в Хабаровском крае предоставлено 2,1 тысячи жилищных кредитов с государственной поддержкой на сумму 6,9 миллиарда рублей.