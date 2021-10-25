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Туризм
https://ria.ru/20211025/indiya-1756106314.html
В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге - РИА Новости, 25.10.2021
В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
Более тысячи случаев заболевания денге выявлено в столице Индии за год, при этом за последнюю неделю в Дели выявлено 238 случаев заболевания, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:16
2021-10-25T12:16
туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Более тысячи случаев заболевания денге выявлено в столице Индии за год, при этом за последнюю неделю в Дели выявлено 238 случаев заболевания, сообщила в понедельник управляющая мегаполисом муниципальная корпорация.Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, а это означает, что заразиться денге можно четыре раза.Согласно опубликованным данным, с начала этого года и по 23 октября в Дели отмечено 1006 случаев заболевания, при этом 665 из них были зарегистрированы в октябре – месяце, когда в городе наблюдается пик заболеваемости лихорадкой денге.По официальным данным, наибольшее число смертей от лихорадки денге в Нью-Дели было зарегистрировано в 2015 году, когда вспышка заболевания унесла по меньшей мере 60 жизней.В конце сентября власти Индии предупредили 11 штатов страны о возможности распространения лихорадки денге и в связи с этим начать раннее выявление случаев заболевания, создать телефоны доверия, а также проверить наличие необходимого запаса наборов для тестирования, инсектицидов и лекарств. Ранее о случаях заболевания денге сообщали власти штатов Андхра-Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастан, Тамилнад и Телангана.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/virus-1753065634.html
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в мире, дели, нью-дели, воз, керала
12:16 25.10.2021
 
В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге

Столица Индии сообщила о резком росте случаев лихорадки денге

© AP Photo / Manish SwarupТуристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Manish Swarup
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Более тысячи случаев заболевания денге выявлено в столице Индии за год, при этом за последнюю неделю в Дели выявлено 238 случаев заболевания, сообщила в понедельник управляющая мегаполисом муниципальная корпорация.
Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, а это означает, что заразиться денге можно четыре раза.
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Согласно опубликованным данным, с начала этого года и по 23 октября в Дели отмечено 1006 случаев заболевания, при этом 665 из них были зарегистрированы в октябре – месяце, когда в городе наблюдается пик заболеваемости лихорадкой денге.
По официальным данным, наибольшее число смертей от лихорадки денге в Нью-Дели было зарегистрировано в 2015 году, когда вспышка заболевания унесла по меньшей мере 60 жизней.
В конце сентября власти Индии предупредили 11 штатов страны о возможности распространения лихорадки денге и в связи с этим начать раннее выявление случаев заболевания, создать телефоны доверия, а также проверить наличие необходимого запаса наборов для тестирования, инсектицидов и лекарств. Ранее о случаях заболевания денге сообщали власти штатов Андхра-Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастан, Тамилнад и Телангана.
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