https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html

Госдеп потребовал от России поставить газ в Европу сверх контракта

Госдеп потребовал от России поставить газ в Европу сверх контракта - РИА Новости, 25.10.2021

Госдеп потребовал от России поставить газ в Европу сверх контракта

Россия "может и должна" нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объемов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:10

2021-10-25T18:10

2021-10-25T20:48

экономика

в мире

природный газ

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германия

государственный департамент сша

газпром

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Россия "может и должна" нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объемов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на континенте, возможного в случае холодной зимы, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.Он призвал Германию дать ясно понять России, что ввести в строй "Северный поток 2" раньше марта следующего года не получится, и ей следует использовать для расширения поставок существующие маршруты, в том числе трубопроводную систему Украины.По словам Хохштейна, Москва — единственный поставщик, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке."Если у России есть газ для "Северного потока", значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать", - добавил он.Дипломат повторил, что США не меняют негативного отношения "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействия его строительству к нивелированию негативных последствий его эксплуатации.Хохштейн прогнозирует, что Европа может столкнуться с нехваткой энергоносителей нынешней зимой, если она выдастся холоднее обычной, а цены на топливо будут расти в течение ближайших десяти лет.На вопрос, способны ли США помочь Европе поставками сжиженного газа, он ответил, что запасы такого топлива у американских компаний достаточны, но власти не вправе диктовать им направления экспорта.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.

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https://ria.ru/20211022/gaz-1755728217.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

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экономика, в мире, природный газ, сша, германия, государственный департамент сша, газпром, северный поток — 2, россия, амос хохштейн