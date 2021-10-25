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Молдавия хочет провести аудит для анализа долга перед "Газпромом"
Молдавия хочет провести аудит для анализа долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 25.10.2021
Молдавия хочет провести аудит для анализа долга перед "Газпромом"
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика хочет провести независимый аудит, чтобы проанализировать долговые... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:29
2021-10-25T17:29
молдавия
газпром
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика хочет провести независимый аудит, чтобы проанализировать долговые обязательства перед "Газпромом".Ранее компания сообщила, что готова продолжать поставки газа в страну только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря закачку могут остановить.Он подчеркнул, что в стране готовы обсуждать проблему, но до того, как они возьмут на себя какие-либо обязательства, независимый аудит должен подтвердить эту задолженность.На прошлой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября "Молдовагаз" сообщил, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвал экономить топливо.Ситуация осложняется тем, что страна пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему стоимость формируется в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме порядка 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг составляет 433 миллиона долларов. Он также добавил, что предлагаемые компанией цены полностью соответствуют рыночным условиям, и она готова продлить контракт, если Кишинев погасит задолженность. Куприянов подчеркнул, что здесь нет никакой политики, но концерн не может работать в убыток.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756118169.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/moldaviya-1756116616.html
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молдавия, газпром
13:29 25.10.2021 (обновлено: 17:29 25.10.2021)
 
Молдавия хочет провести аудит для анализа долга перед "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Спыну назвал независимый аудит условием выплаты долга "Газпрому"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика хочет провести независимый аудит, чтобы проанализировать долговые обязательства перед "Газпромом".
Ранее компания сообщила, что готова продолжать поставки газа в страну только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря закачку могут остановить.

"Коммерческий долг перед "Газпромом" начал накапливаться с 1994 года", — сказал Спыну.

Он подчеркнул, что в стране готовы обсуждать проблему, но до того, как они возьмут на себя какие-либо обязательства, независимый аудит должен подтвердить эту задолженность.
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Вице-премьер Молдавии анонсировал переговоры с главой "Газпрома"
На прошлой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября "Молдовагаз" сообщил, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвал экономить топливо.
Ситуация осложняется тем, что страна пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему стоимость формируется в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.
На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме порядка 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг составляет 433 миллиона долларов. Он также добавил, что предлагаемые компанией цены полностью соответствуют рыночным условиям, и она готова продлить контракт, если Кишинев погасит задолженность. Куприянов подчеркнул, что здесь нет никакой политики, но концерн не может работать в убыток.
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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МолдавияГазпром
 
 
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