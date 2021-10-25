https://ria.ru/20211025/finlyandiya-1756101863.html
В Кремле анонсировали визит президента Финляндии
В Кремле анонсировали визит президента Финляндии - РИА Новости, 25.10.2021
В Кремле анонсировали визит президента Финляндии
В Кремле ожидают в конце недели с рабочим визитом президента Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:02
2021-10-25T12:02
2021-10-25T12:02
политика
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дмитрий песков
саули ниинисте
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Кремле ожидают в конце недели с рабочим визитом президента Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда. И будут в Москве переговоры с господином Ниинисте", - сказал Песков в понедельник журналистам.О других мероприятиях в графике президента на этой неделе администрация сообщит своевременно, добавил он.
https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html
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политика, финляндия, москва, владимир путин, дмитрий песков, саули ниинисте, россия
В Кремле анонсировали визит президента Финляндии
Песков: в конце недели планируется визит в Москву президента Финляндии Ниинисте