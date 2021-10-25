https://ria.ru/20211025/finlyandiya-1756101863.html

В Кремле анонсировали визит президента Финляндии

В Кремле анонсировали визит президента Финляндии - РИА Новости, 25.10.2021

В Кремле анонсировали визит президента Финляндии

В Кремле ожидают в конце недели с рабочим визитом президента Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:02

политика

финляндия

москва

владимир путин

дмитрий песков

саули ниинисте

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1237:2047:2388_1920x0_80_0_0_93ccb25478adc634a7160f59bc8b3f46.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Кремле ожидают в конце недели с рабочим визитом президента Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда. И будут в Москве переговоры с господином Ниинисте", - сказал Песков в понедельник журналистам.О других мероприятиях в графике президента на этой неделе администрация сообщит своевременно, добавил он.

https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html

финляндия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, финляндия, москва, владимир путин, дмитрий песков, саули ниинисте, россия