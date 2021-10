https://ria.ru/20211025/film-1756087991.html

Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году

Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году - РИА Новости, 25.10.2021

Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году

Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году, сообщает The... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:06

2021-10-25T12:06

2021-10-25T12:06

культура

новости культуры

кино и сериалы

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756095402_138:0:1283:644_1920x0_80_0_0_8f9d3a8f88194520e7485fcb471a51e9.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Artisan Gateway.По информации издания, блокбастер, вышедший в конце сентября, заработал в прокате поразительные 828,1 миллиона долларов. Такого результата лента достигла во многом благодаря прокату на территории Китая. Тем не менее, ни один голливудский фильм пока не превзошел его. В ленте, которую создали Чен Кайге, Цуй Харк и Данте Лам , рассказывают историю реальной битвы, произошедшей в 1950-м году во время Корейской войны. Единственным конкурентом драмы "Битва при Чосинском водохранилище" была комедия комедия "Привет, мам" — тоже китайского производства. Ее премьера состоялась в феврале, и она заработала 821 миллион долларов.Самый прибыльный американский фильм с начала пандемии — боевик "Форсаж 9", который вышел весной. В США и в мире картина собрала 716 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211013/serial-1754327662.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сша, китай