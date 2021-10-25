https://ria.ru/20211025/film-1756087991.html
Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году - РИА Новости, 25.10.2021
Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году, сообщает The... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:06
2021-10-25T12:06
2021-10-25T12:06
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Artisan Gateway.По информации издания, блокбастер, вышедший в конце сентября, заработал в прокате поразительные 828,1 миллиона долларов. Такого результата лента достигла во многом благодаря прокату на территории Китая. Тем не менее, ни один голливудский фильм пока не превзошел его. В ленте, которую создали Чен Кайге, Цуй Харк и Данте Лам , рассказывают историю реальной битвы, произошедшей в 1950-м году во время Корейской войны. Единственным конкурентом драмы "Битва при Чосинском водохранилище" была комедия комедия "Привет, мам" — тоже китайского производства. Ее премьера состоялась в феврале, и она заработала 821 миллион долларов.Самый прибыльный американский фильм с начала пандемии — боевик "Форсаж 9", который вышел весной. В США и в мире картина собрала 716 миллионов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сша, китай
Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году, сообщает
The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Artisan Gateway.
По информации издания, блокбастер, вышедший в конце сентября, заработал в прокате поразительные 828,1 миллиона долларов. Такого результата лента достигла во многом благодаря прокату на территории Китая. Тем не менее, ни один голливудский фильм пока не превзошел его.
В ленте, которую создали Чен Кайге, Цуй Харк и Данте Лам , рассказывают историю реальной битвы, произошедшей в 1950-м году во время Корейской войны.
Единственным конкурентом драмы "Битва при Чосинском водохранилище" была комедия комедия "Привет, мам" — тоже китайского производства. Ее премьера состоялась в феврале, и она заработала 821 миллион долларов.
Самый прибыльный американский фильм с начала пандемии — боевик "Форсаж 9", который вышел весной. В США и в мире картина собрала 716 миллионов долларов.