https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html

СМИ: Facebook делал исключения из правил для политиков и знаменитостей

СМИ: Facebook делал исключения из правил для политиков и знаменитостей - РИА Новости, 25.10.2021

СМИ: Facebook делал исключения из правил для политиков и знаменитостей

Руководство Facebook проявляло непоследовательность в соблюдении собственных правил, предписывающих сохранять нейтральность, и в ряде случаев позволяло... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:26

2021-10-25T22:26

2021-10-25T23:06

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Руководство Facebook проявляло непоследовательность в соблюдении собственных правил, предписывающих сохранять нейтральность, и в ряде случаев позволяло американским политикам и знаменитостям публиковать в соцсети все, что они хотят, пишет Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние документы компании и слова ее экс-сотрудников.Как отмечает издание, компания "вмешивалась, чтобы позволять американским политикам и знаменитостям публиковать в социальной сети все, что они хотели, несмотря на просьбы сотрудников прекратить это делать". В статье отмечается, что вопреки заявлениям Facebook о политической нейтральности, компания, сталкиваясь с "обвинениями в предвзятости со стороны консерваторов", позволяла правым политикам нарушать правила, направленные на борьбу с дезинформацией и вредным контентом.В одном из внутренних документов с декабря 2020 года сотрудник Facebook заявлял, что компания не удаляет публикации в соцсети, "когда видит, что они могут нанести вред влиятельным политическим деятелям". В некоторых случаях, как утверждалось, окончательное решение мог принимать лично Марк Цукерберг.В частности, указывается, что в 2019 году он якобы непосредственно участвовал в принятии решения оставить в соцсети видеозапись с утверждением о том, что аборты "никогда не являются необходимостью с медицинской точки зрения". Эта публикация была сначала заблокирована модератором, а потом — после "жалоб республиканских политиков" — восстановлена.Бывший сотрудник Facebook, занимавший в компании руководящую должность, заявил изданию, что Цукерберг призывал сотрудников к "безупречному нейтралитету", но трое других экс-сотрудников компании рассказали, что сами становились свидетелями того, как Facebook "применял собственные правила непоследовательно и бессистемно, проявляя особый подход к знаменитостям"."Кажется, что люди, управляющие Facebook, гораздо больше озабочены тем, чтобы не выглядеть предвзятыми, нежели тем, чтобы действительно не быть предвзятыми. Их усилия, направленные на первое, часто мешают второму", — заявил один из бывших сотрудников компании.Бывший менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США ранее заявила, что Facebook ставит прибыль выше интересов пользователей. Она работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество по поводу значительного прогресса в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.

https://ria.ru/20211025/feysbuk-1756205486.html

https://ria.ru/20211025/facebook-1756175206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/prilozheniya-1756123563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, марк цукерберг, facebook