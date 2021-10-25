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Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество
Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество - РИА Новости, 25.10.2021
Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество
Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:40
2021-10-25T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
воз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. Открытие двадцать шестого заседания сети Всероссийской организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.Выступая с приветственным словом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды и стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической обстановки."Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", – сказал Клюге.
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москва, сергей собянин, воз
16:40 25.10.2021 (обновлено: 17:00 25.10.2021)
 

Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
Открытие двадцать шестого заседания сети Всероссийской организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.
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Выступая с приветственным словом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды и стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической обстановки.
"Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", – сказал Клюге.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинВОЗ
 
 
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