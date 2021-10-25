https://ria.ru/20211025/evropeysko-1756165764.html
Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество
Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество - РИА Новости, 25.10.2021
Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество
Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:40
2021-10-25T16:40
2021-10-25T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. Открытие двадцать шестого заседания сети Всероссийской организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.Выступая с приветственным словом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды и стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической обстановки."Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", – сказал Клюге.
https://ria.ru/20211025/vtorsyre-1756123279.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, воз