https://ria.ru/20211025/evropeysko-1756165764.html

Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество

Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество - РИА Новости, 25.10.2021

Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Собянина за сотрудничество

Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:40

2021-10-25T16:40

2021-10-25T17:00

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москва

сергей собянин

воз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. Открытие двадцать шестого заседания сети Всероссийской организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.Выступая с приветственным словом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды и стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической обстановки."Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы", – сказал Клюге.

https://ria.ru/20211025/vtorsyre-1756123279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, воз