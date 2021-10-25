https://ria.ru/20211025/energopotreblenie-1756113796.html

Китай обеспечит более 80% энергопотребления за счет неископаемых источников

Китай обеспечит более 80% энергопотребления за счет неископаемых источников - РИА Новости, 25.10.2021

Китай обеспечит более 80% энергопотребления за счет неископаемых источников

Китай к 2060 году будет обеспечивать более 80% энергопотребления за счет неископаемых источников энергии, говорится в опубликованной 24 октября "дорожной карте" РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:58

2021-10-25T13:58

2021-10-25T13:58

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2060 году будет обеспечивать более 80% энергопотребления за счет неископаемых источников энергии, говорится в опубликованной 24 октября "дорожной карте" по достижению углеродной нейтральности.В документе подтверждено, что КНР к 2030 году пройдет пик эмиссий углерода и начнет их снижение. К тому времени объем эмиссии углерода на единицу ВВП будет снижен на 65% по сравнению с показателями 2005 года. 25% национального энергопотребления будет обеспечиваться за счет неископаемых источников энергии."Дорожная карта" также предполагает "сворачивание энергоемких проектов в высоким уровнем эмиссий" и "развитие низкоуглеродного транспорта".

https://ria.ru/20211025/razrabotki-1756107188.html

китай

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китай