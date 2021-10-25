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Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн
Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн - РИА Новости, 25.10.2021
Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн
Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям. Из них более 95% было подано онлайн, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:12
2021-10-25T20:12
2021-10-25T20:12
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям. Из них более 95% было подано онлайн, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, с января сетевые компании Московской области выполнили 62 108 подключений.Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом потребителей электроэнергии в Московской области стало в 2,3 раза больше. Спрос на подключение к электросетям постоянно растет."Не стал исключением даже период, на который выпали все ограничения, связанные с пандемией", – подчеркнул Самарин.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям. Из них более 95% было подано онлайн, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, с января сетевые компании Московской области выполнили 62 108 подключений.
"Высокий уровень развития интерактивных сервисов позволил всем желающим подать заявку на технологическое присоединение в режиме онлайн", – сказал министр.
Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом потребителей электроэнергии в Московской области стало в 2,3 раза больше. Спрос на подключение к электросетям постоянно растет.
"Не стал исключением даже период, на который выпали все ограничения, связанные с пандемией", – подчеркнул Самарин.