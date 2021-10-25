https://ria.ru/20211025/elektroseti-1756208933.html

Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн

Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн - РИА Новости, 25.10.2021

Более 95% заявок в МО на подключение к электросетям поступили онлайн

Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям. Из них более 95% было подано онлайн, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:12

2021-10-25T20:12

2021-10-25T20:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям. Из них более 95% было подано онлайн, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, с января сетевые компании Московской области выполнили 62 108 подключений.Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом потребителей электроэнергии в Московской области стало в 2,3 раза больше. Спрос на подключение к электросетям постоянно растет."Не стал исключением даже период, на который выпали все ограничения, связанные с пандемией", – подчеркнул Самарин.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)