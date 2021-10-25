https://ria.ru/20211025/drakon-1755832976.html
Шоураннер "Дома дракона" раскрыл отличие приквела от "Игры престолов"
Шоураннер "Дома дракона" раскрыл отличие приквела от "Игры престолов" - РИА Новости, 25.10.2021
Шоураннер "Дома дракона" раскрыл отличие приквела от "Игры престолов"
Один из шоураннеров "Дома дракона" Мигель Сапочник объяснил, чем приквел отличается от "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:05
2021-10-25T01:05
2021-10-25T01:05
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Один из шоураннеров "Дома дракона" Мигель Сапочник объяснил, чем приквел отличается от "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter. "Мне кажется, что мы с большим уважением отнеслись к оригинальному шоу. Мы не пытаемся изобрести велосипед. У "Дома Дракона" есть свой собственный голос, и он будет развиваться и проявляться в течение всего шоу. Но прежде всего надо отдать дань уважения "Игре престолов", которая была очень новаторской. Мы стоим на плечах у этого сериала, и наш проект существует только благодаря нему", — заявил Сапочник. Он хотел бы, чтобы фанатам оригинального шоу понравился приквел."Мы не можем говорить: "Ну, когда мы снимали "Престолы", мы делали так..." Если вы начинаете каждую фразу с этих слов, то вы уже проиграли. Это что-то другое и должно быть чем-то иным. Другая команда, другой тон. Надеюсь, шоу и будет воспринято как нечто новое. Но мы должны это заслужить — такое не происходит в один момент. (...) Нам очень повезет, если мы когда-нибудь сможем достигнуть уровня оригинального сериала. Так что мы просто склоняем головы и продолжаем работать в надежде на то, что мы придумаем что-то такое, что будет достойно "Игры престолов", — говорит шоураннер. Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Сериал выйдет в 2022 году.
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игра престолов (сериал), новости культуры, кино и сериалы
Шоураннер "Дома дракона" раскрыл отличие приквела от "Игры престолов"
Шоураннер "Дома дракона" объяснил, чем приквел отличается от "Игры престолов"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Один из шоураннеров "Дома дракона" Мигель Сапочник объяснил, чем приквел отличается от "Игры престолов". Об этом он рассказал
в интервью The Hollywood Reporter.
"Мне кажется, что мы с большим уважением отнеслись к оригинальному шоу. Мы не пытаемся изобрести велосипед. У "Дома Дракона" есть свой собственный голос, и он будет развиваться и проявляться в течение всего шоу. Но прежде всего надо отдать дань уважения "Игре престолов", которая была очень новаторской. Мы стоим на плечах у этого сериала, и наш проект существует только благодаря нему", — заявил Сапочник.
Он хотел бы, чтобы фанатам оригинального шоу понравился приквел.
"Мы не можем говорить: "Ну, когда мы снимали "Престолы", мы делали так..." Если вы начинаете каждую фразу с этих слов, то вы уже проиграли. Это что-то другое и должно быть чем-то иным. Другая команда, другой тон. Надеюсь, шоу и будет воспринято как нечто новое. Но мы должны это заслужить — такое не происходит в один момент. (...) Нам очень повезет, если мы когда-нибудь сможем достигнуть уровня оригинального сериала. Так что мы просто склоняем головы и продолжаем работать в надежде на то, что мы придумаем что-то такое, что будет достойно "Игры престолов", — говорит шоураннер.
Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Сериал выйдет в 2022 году.