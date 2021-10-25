https://ria.ru/20211025/donbass-1756204719.html

Республики Донбасса прокомментировали задержание офицера ЛНР

Республики Донбасса прокомментировали задержание офицера ЛНР - РИА Новости, 25.10.2021

Республики Донбасса прокомментировали задержание офицера ЛНР

Представители самопровозглашенных республик Донбасса на заседании контактной группы планируют добиваться освобождения захваченного украинскими силовиками... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:34

2021-10-25T19:34

2021-10-25T19:34

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Представители самопровозглашенных республик Донбасса на заседании контактной группы планируют добиваться освобождения захваченного украинскими силовиками офицера Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, говорится в сообщении МИД ЛНР.Ранее в МИД ДНР сообщили, что заседание контактной группы по Донбассу пройдет в среду в видеорежиме."Центральной задачей представителей республик Донбасса на предстоящих переговорах остается добиться скорейшего освобождения вероломно захваченного ВСУ и незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

киев

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр