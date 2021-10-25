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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211025/dogazifikatsiya-1756155029.html
В Калужской области догазифицируют более 20 тысяч домовладений
В Калужской области догазифицируют более 20 тысяч домовладений - РИА Новости, 25.10.2021
В Калужской области догазифицируют более 20 тысяч домовладений
Около 20,8 тысячи домовладений планируют догазифицировать в Калужской области к 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:58
2021-10-25T15:59
калужская область
общество
природный газ
калужская область
газпром
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 25 окт – РИА Новости. Около 20,8 тысячи домовладений планируют догазифицировать в Калужской области к 2024 году, сообщает правительство региона.В понедельник ход социальной газификации на территории региона стал одной из основных тем заседания правительства области, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Владислав Шапша.С докладом по данному вопросу выступила заместитель главы региона Ольга Иванова. Заместитель губернатора отметила, что на федеральном уровне завершено принятие соответствующих нормативных правовых актов. Единый оператор газификации на территории Калужской области – ООО "Газпром газификация"."По плану до 2024 года в регионе должно быть догазифицировано 20,8 тысячи домовладений. Основных критериев отбора заявок для проведения работ всего два: домовладение находится в газифицированном населенном пункте, дом и участок зарегистрированы", - заявила Иванова.Она рассказала, что в границах участка жители выполняют работы по строительству газопровода и внутридомовых сетей за свой счет в установленные договором сроки. Для отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета предусмотрены единовременная выплата до 35 тысяч рублей, а также другие виды материальной помощи.Газораспределительные организации создали центры по информированию населения о правилах газификации и приему заявок, отметила замгубернатора. В центрах работают многоканальные телефоны горячей линии. Работу с населением проводят и представители органов местного самоуправления. По состоянию на 20 октября жители Калужской области подали 3,3 тысячи заявок.Шапша обратил внимание на недопустимость нарушения сроков выполнения поручений президента России по социальной газификации. "Сезонный фактор влияет на заявочную кампанию. Но, тем не менее, администрациям муниципалитетов надо активнее взаимодействовать с жителями. Прошу депутатов подключиться к этой работе", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754963587.html
https://ria.ru/20211005/gazifikatsiya-1753165878.html
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общество, природный газ, калужская область, газпром, владислав шапша, россия
15:58 25.10.2021 (обновлено: 15:59 25.10.2021)
 
В Калужской области догазифицируют более 20 тысяч домовладений

Около 20,8 тысячи домовладений догазифицируют в Калужской области до 2024 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛУГА, 25 окт – РИА Новости. Около 20,8 тысячи домовладений планируют догазифицировать в Калужской области к 2024 году, сообщает правительство региона.
В понедельник ход социальной газификации на территории региона стал одной из основных тем заседания правительства области, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Владислав Шапша.
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В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу
С докладом по данному вопросу выступила заместитель главы региона Ольга Иванова. Заместитель губернатора отметила, что на федеральном уровне завершено принятие соответствующих нормативных правовых актов. Единый оператор газификации на территории Калужской области – ООО "Газпром газификация".
"По плану до 2024 года в регионе должно быть догазифицировано 20,8 тысячи домовладений. Основных критериев отбора заявок для проведения работ всего два: домовладение находится в газифицированном населенном пункте, дом и участок зарегистрированы", - заявила Иванова.
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5 октября, 13:51
"Газпром межрегионгаз" оценил стоимость газификации дома
Она рассказала, что в границах участка жители выполняют работы по строительству газопровода и внутридомовых сетей за свой счет в установленные договором сроки. Для отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета предусмотрены единовременная выплата до 35 тысяч рублей, а также другие виды материальной помощи.
Газораспределительные организации создали центры по информированию населения о правилах газификации и приему заявок, отметила замгубернатора. В центрах работают многоканальные телефоны горячей линии. Работу с населением проводят и представители органов местного самоуправления. По состоянию на 20 октября жители Калужской области подали 3,3 тысячи заявок.
Шапша обратил внимание на недопустимость нарушения сроков выполнения поручений президента России по социальной газификации. "Сезонный фактор влияет на заявочную кампанию. Но, тем не менее, администрациям муниципалитетов надо активнее взаимодействовать с жителями. Прошу депутатов подключиться к этой работе", - сказал губернатор.
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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Калужская областьОбществоПриродный газКалужская областьГазпромВладислав ШапшаРоссия
 
 
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