Онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.
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Участники:
- главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай ШАМАЛОВ;
- руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии ФЦМН Кирилл ОРЛОВ;
- заведующая консультативно-диагностическим отделением ФЦМН, врач-невролог Мария РЫЖОВА;
- заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Борис ПОЛЯЕВ;
- ведущий научный сотрудник Научного центра реабилитация ФЦМН, дефектолог, логопед Ольга ЛАРИНА.
Инсульт может случиться с любым человеком вне зависимости от пола и возраста. Однако это заболевание гораздо легче лечить при раннем выявлении и обращении за медицинской помощью. Повышение информированности населения о признаках инсульта и действиях, которые необходимо предпринять, – важнейшая задача не только системы здравоохранения, но и государства в целом. Максимально раннее обращение за помощью при подозрении на инсульт позволяет минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать инвалидизирующих последствий за счет применения современных высокотехнологичных методов лечения.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай ШАМАЛОВ;
- руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии ФЦМН Кирилл ОРЛОВ;
- заведующая консультативно-диагностическим отделением ФЦМН, врач-невролог Мария РЫЖОВА;
- заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Борис ПОЛЯЕВ;
- ведущий научный сотрудник Научного центра реабилитация ФЦМН, дефектолог, логопед Ольга ЛАРИНА.
Инсульт может случиться с любым человеком вне зависимости от пола и возраста. Однако это заболевание гораздо легче лечить при раннем выявлении и обращении за медицинской помощью. Повышение информированности населения о признаках инсульта и действиях, которые необходимо предпринять, – важнейшая задача не только системы здравоохранения, но и государства в целом. Максимально раннее обращение за помощью при подозрении на инсульт позволяет минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать инвалидизирующих последствий за счет применения современных высокотехнологичных методов лечения.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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