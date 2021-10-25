https://ria.ru/20211025/den-borby-s-insultom-1756112309.html

Онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом

Онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом - РИА Новости, 25.10.2021

Онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом

26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

2021-10-25T12:40

2021-10-25T12:40

2021-10-25T12:40

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Задать вопросУчастники:- главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай ШАМАЛОВ;- руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии ФЦМН Кирилл ОРЛОВ;- заведующая консультативно-диагностическим отделением ФЦМН, врач-невролог Мария РЫЖОВА;- заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Борис ПОЛЯЕВ;- ведущий научный сотрудник Научного центра реабилитация ФЦМН, дефектолог, логопед Ольга ЛАРИНА.Инсульт может случиться с любым человеком вне зависимости от пола и возраста. Однако это заболевание гораздо легче лечить при раннем выявлении и обращении за медицинской помощью. Повышение информированности населения о признаках инсульта и действиях, которые необходимо предпринять, – важнейшая задача не только системы здравоохранения, но и государства в целом. Максимально раннее обращение за помощью при подозрении на инсульт позволяет минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать инвалидизирующих последствий за счет применения современных высокотехнологичных методов лечения.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы