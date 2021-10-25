https://ria.ru/20211025/delo-1756075155.html

В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца

В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца - РИА Новости, 25.10.2021

В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца

Следователи возбудили уголовное дело после гибели из-за неисправного газового котла в Курской области 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:43

2021-10-25T09:43

2021-10-25T09:43

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели из-за неисправного газового котла в Курской области 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает управление СК РФ по региону.Тела 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка были найдены в квартире в деревне Студенок Железногорского района хозяйкой квартиры вечером 21 октября. По данным следствия, утром погибшую с ребенком видели соседи. Предварительной причиной гибели называлась неисправность газового котла в квартире."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии СК, должностные лица коммунальной и газовой служб не выполняли должным образом своих обязанностей по обслуживанию газового оборудования в квартире, вследствие чего возникшее там отсутствие тяги повлекло гибель молодой женщины и ребенка.Следствием устанавливаются все обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20211024/ural-1756011057.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия