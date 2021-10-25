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В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца
В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца - РИА Новости, 25.10.2021
В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца
Следователи возбудили уголовное дело после гибели из-за неисправного газового котла в Курской области 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:43
2021-10-25T09:43
2021-10-25T09:43
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели из-за неисправного газового котла в Курской области 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает управление СК РФ по региону.Тела 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка были найдены в квартире в деревне Студенок Железногорского района хозяйкой квартиры вечером 21 октября. По данным следствия, утром погибшую с ребенком видели соседи. Предварительной причиной гибели называлась неисправность газового котла в квартире."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии СК, должностные лица коммунальной и газовой служб не выполняли должным образом своих обязанностей по обслуживанию газового оборудования в квартире, вследствие чего возникшее там отсутствие тяги повлекло гибель молодой женщины и ребенка.Следствием устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Курской области завели дело после гибели 19-летеней девушки и младенца
СК завел уголовное дело после гибели 19-летней девушки и младенца в Курской области
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели из-за неисправного газового котла в Курской области
19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает управление СК РФ
по региону.
Тела 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка были найдены в квартире в деревне Студенок Железногорского района хозяйкой квартиры вечером 21 октября. По данным следствия, утром погибшую с ребенком видели соседи. Предварительной причиной гибели называлась неисправность газового котла в квартире.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По версии СК, должностные лица коммунальной и газовой служб не выполняли должным образом своих обязанностей по обслуживанию газового оборудования в квартире, вследствие чего возникшее там отсутствие тяги повлекло гибель молодой женщины и ребенка.
Следствием устанавливаются все обстоятельства трагедии.