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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/degtyarev-1756062565.html
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении - РИА Новости, 25.10.2021
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:43
2021-10-25T05:43
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении.Он добавил, что совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате "из резиденции губернатора Хабаровского края".По последним данным минздрава края, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 91 тысячи жителей, умерли - 886. На лечении находятся 5,9 тысячи человек, из них 39 - на ИВЛ.
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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
05:43 25.10.2021
 
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в окружении

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении.

"В моем близком окружении обнаружен COVID-19 (несколько заболевших). По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус - отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником V" - высокий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате "из резиденции губернатора Хабаровского края".
По последним данным минздрава края, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 91 тысячи жителей, умерли - 886. На лечении находятся 5,9 тысячи человек, из них 39 - на ИВЛ.
 
Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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