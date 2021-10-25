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Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении - РИА Новости, 25.10.2021
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:43
2021-10-25T05:43
2021-10-25T05:43
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении.Он добавил, что совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате "из резиденции губернатора Хабаровского края".По последним данным минздрава края, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 91 тысячи жителей, умерли - 886. На лечении находятся 5,9 тысячи человек, из них 39 - на ИВЛ.
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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в окружении