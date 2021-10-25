https://ria.ru/20211025/covid-ogranicheniya-1756168529.html
Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения по COVID-19
Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения по COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения, введенные из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:47
2021-10-25T16:47
2021-10-25T16:47
распространение коронавируса
общество
бизнес
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения, введенные из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. При этом Роспотребнадзор обязал вакцинировать граждан ряда сфер деятельности."Мы не закрываем отдельные отрасли. Людям предоставлена возможность работать, но при выполнении всех условий, обозначенных правительством. Работодатели должны помнить, что несут ответственность за своих сотрудников", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в случае отказа отдельных лиц от вакцинации работодатели должны обеспечить им прохождение еженедельного ПЦР-тестирования.В Крыму продолжается рост числа заболевших. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай.
https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html
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общество, бизнес, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения по COVID-19
Глава Крыма Аксенов призвал бизнес соблюдать новые ограничения по COVID-19