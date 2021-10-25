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Культура
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Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ - РИА Новости, 25.10.2021
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:16
2021-10-25T18:00
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев."Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал Мустафаев.Он отметил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда."В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей", - подчеркнул специалист.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, культура
17:16 25.10.2021 (обновлено: 18:00 25.10.2021)
 
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ

Театру МДМ грозит приостановление деятельности или штраф за нарушение антиковидных мер

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал Мустафаев.
Он отметил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
"В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей", - подчеркнул специалист.
 
КультураМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКультура
 
 
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