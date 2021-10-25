https://ria.ru/20211025/covid-19-1756174586.html
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ - РИА Новости, 25.10.2021
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:16
2021-10-25T17:16
2021-10-25T18:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
культура
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев."Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал Мустафаев.Он отметил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда."В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей", - подчеркнул специалист.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_18e0a8e388d393a6ff7db6b2317a57a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, культура
17:16 25.10.2021 (обновлено: 18:00 25.10.2021)
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ
Театру МДМ грозит приостановление деятельности или штраф за нарушение антиковидных мер