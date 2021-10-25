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Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ - РИА Новости, 25.10.2021

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в театре МДМ

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:16

2021-10-25T17:16

2021-10-25T18:00

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев."Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал Мустафаев.Он отметил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда."В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей", - подчеркнул специалист.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, культура