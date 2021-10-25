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Американский сенатор призвал уволить главного инфекциониста страны Фаучи
Американский сенатор призвал уволить главного инфекциониста страны Фаучи - РИА Новости, 25.10.2021
Американский сенатор призвал уволить главного инфекциониста страны Фаучи
Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном изучения коронавирусов в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:02
2021-10-25T14:49
в мире
сша
ухань
джо байден
воз
хубэй
рэнд пол
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном изучения коронавирусов в лаборатории в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.Ранее в Национальном институте здоровья (NIH) признали, что в стране выделяли средства на такое исследование в нескольких научных организациях, включая институт вирусологии в китайском городе."Он должен быть уволен. &lt;…&gt; Абсолютно, абсолютно", — заявил сенатор Пол журналистам портала Axios, обвинив главного инфекциониста во лжи.Парламентарий добавил, что нужно расследовать заявления о финансировании исследований, которые, по мнению республиканца, могли привести к вспышке нового коронавируса.Сам же Фаучи позднее в интервью телеканалу ABC опроверг обвинения во лжи, а также заявил, что работа в Ухане проходила под строгим контролем и не проводилась для создания нового вируса.Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в стране официально объявили, что причиной вспышки стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что его распространение носит характер пандемии.Организация в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выяснения происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в документе говорится, что вирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755445776.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/pauell-1755054478.html
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в мире, сша, ухань, джо байден, воз, хубэй, рэнд пол, коронавирус covid-19
14:02 25.10.2021 (обновлено: 14:49 25.10.2021)
 
Американский сенатор призвал уволить главного инфекциониста страны Фаучи

Сенатор-республиканец обвинил главного инфекциониста США Фаучи во лжи

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор Рэнд Пол
Сенатор Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сенатор Рэнд Пол. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном изучения коронавирусов в лаборатории в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.
Ранее в Национальном институте здоровья (NIH) признали, что в стране выделяли средства на такое исследование в нескольких научных организациях, включая институт вирусологии в китайском городе.
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"Он должен быть уволен. <…> Абсолютно, абсолютно", — заявил сенатор Пол журналистам портала Axios, обвинив главного инфекциониста во лжи.
Парламентарий добавил, что нужно расследовать заявления о финансировании исследований, которые, по мнению республиканца, могли привести к вспышке нового коронавируса.
Сам же Фаучи позднее в интервью телеканалу ABC опроверг обвинения во лжи, а также заявил, что работа в Ухане проходила под строгим контролем и не проводилась для создания нового вируса.
Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в стране официально объявили, что причиной вспышки стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что его распространение носит характер пандемии.
Организация в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выяснения происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в документе говорится, что вирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
 
В миреСШАУханьДжо БайденВОЗХубэйРэнд ПолКоронавирус COVID-19
 
 
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