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В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера
В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера - РИА Новости, 25.10.2021
В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Набережных Челнах после обрушения дома, сообщает мэрия города. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:43
2021-10-25T19:43
2021-10-25T23:02
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Набережных Челнах после обрушения дома, сообщает мэрия города.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. По данным минздрава Татарстана, пострадали братья 2010 и 2004 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы."Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – ред.) города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования", - говорится в сообщении.
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набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
19:43 25.10.2021 (обновлено: 23:02 25.10.2021)
В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера
В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера после обрушения дома