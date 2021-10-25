https://ria.ru/20211025/chs-1756205895.html

В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера

В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера - РИА Новости, 25.10.2021

В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Набережных Челнах после обрушения дома, сообщает мэрия города. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:43

2021-10-25T19:43

2021-10-25T23:02

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

происшествия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Набережных Челнах после обрушения дома, сообщает мэрия города.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. По данным минздрава Татарстана, пострадали братья 2010 и 2004 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы."Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – ред.) города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия