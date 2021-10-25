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Челябинская область
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В Челябинске создали образовательный центр Башмета
В Челябинске создали образовательный центр Башмета - РИА Новости, 25.10.2021
В Челябинске создали образовательный центр Башмета
Соглашение о создании образовательного центра Юрия Башмета на Южном Урале подписано в понедельник в Челябинске, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:37
2021-10-25T17:37
челябинская область
курчатовский район
ссср
челябинск
юрий башмет
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Соглашение о создании образовательного центра Юрия Башмета на Южном Урале подписано в понедельник в Челябинске, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По данным пресс-службы правительства региона, в понедельник Текслер и народный артист СССР Юрий Башмет посетили отремонтированную детскую филармонию в Курчатовском районе Челябинска. В присутствии губернатора Башмет, генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский и директор АНО "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко подписали соглашение, в рамках которого на базе детской филармонии будет работать региональный образовательный центр Башмета."Я очень рад, что мы подписали это соглашение. У нас замечательные педагоги, но когда появляется дополнительная возможность приезжать мастерам своего дела, педагогам, музыкантам, передавать детям свои навыки, свои возможности, раскрывать у детей их таланты, это здорово. Я благодарен Юрию Абрамовичу за то, что будет возможность нашим деткам творчески расти", - сказал губернатор журналистам.Текслер отметил, что власти будут продолжать развитие детской филармонии, и "очень нужно, чтобы рядом с нами были мастера своего дела". "Благодаря альянсу будут новые возможности. У нас есть планы и по следующему этапу развития – проектирование второго корпуса, где будет больше образовательных залов", - пояснил глава региона."Наше дело максимально такое – нужно быть вовлеченным и делиться тем, что мы умеем делать. В следующий раз, когда приедем, мы должны здесь устроить допинг того, на что мы способны. То, что мы подписали сегодня - это наша договоренность, это как брачный союз. И это не договор. Но это союз подписан, и мы здесь единомышленники", - сказал в свою очередь Башмет.Ранее министр культуры региона Алексей Бетехтин отмечал, у региона большие планы по развитию объектов культуры, в их числе был ремонт детской филармонии Курчатовского района Челябинска.
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курчатовский район, ссср, челябинск, юрий башмет, алексей текслер
17:37 25.10.2021
 
В Челябинске создали образовательный центр Башмета

Образовательный центр Башмета создали в Челябинске на базе детской филармонии

© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Fotolia / Наталья Иванова
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Соглашение о создании образовательного центра Юрия Башмета на Южном Урале подписано в понедельник в Челябинске, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По данным пресс-службы правительства региона, в понедельник Текслер и народный артист СССР Юрий Башмет посетили отремонтированную детскую филармонию в Курчатовском районе Челябинска. В присутствии губернатора Башмет, генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский и директор АНО "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко подписали соглашение, в рамках которого на базе детской филармонии будет работать региональный образовательный центр Башмета.
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"Я очень рад, что мы подписали это соглашение. У нас замечательные педагоги, но когда появляется дополнительная возможность приезжать мастерам своего дела, педагогам, музыкантам, передавать детям свои навыки, свои возможности, раскрывать у детей их таланты, это здорово. Я благодарен Юрию Абрамовичу за то, что будет возможность нашим деткам творчески расти", - сказал губернатор журналистам.
Текслер отметил, что власти будут продолжать развитие детской филармонии, и "очень нужно, чтобы рядом с нами были мастера своего дела". "Благодаря альянсу будут новые возможности. У нас есть планы и по следующему этапу развития – проектирование второго корпуса, где будет больше образовательных залов", - пояснил глава региона.
"Наше дело максимально такое – нужно быть вовлеченным и делиться тем, что мы умеем делать. В следующий раз, когда приедем, мы должны здесь устроить допинг того, на что мы способны. То, что мы подписали сегодня - это наша договоренность, это как брачный союз. И это не договор. Но это союз подписан, и мы здесь единомышленники", - сказал в свою очередь Башмет.
Ранее министр культуры региона Алексей Бетехтин отмечал, у региона большие планы по развитию объектов культуры, в их числе был ремонт детской филармонии Курчатовского района Челябинска.
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