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Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще два человека удалось спасти из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:38
2021-10-25T18:38
2021-10-25T18:52
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще два человека удалось спасти из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Два человека спасены из-под завала", - сказал собеседник агентства.
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набережные челны
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:38 25.10.2021 (обновлено: 18:52 25.10.2021)
Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще двух человек спасли после взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах