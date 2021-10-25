https://ria.ru/20211025/chelny-1756194991.html

Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах

Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Еще двух человек спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах

Еще два человека удалось спасти из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:38

2021-10-25T18:38

2021-10-25T18:52

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196188_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_25731d2430ae8e85fd91e776747ee700.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще два человека удалось спасти из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Два человека спасены из-под завала", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756186898.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)