https://ria.ru/20211025/chekhiya-1756180543.html

Посольство России в Чехии следит за ситуацией с задержанным россиянином

Посольство России в Чехии следит за ситуацией с задержанным россиянином - РИА Новости, 25.10.2021

Посольство России в Чехии следит за ситуацией с задержанным россиянином

Посольство РФ в Чехии внимательно следит за ситуацией вокруг задержанного 12 сентября в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:38

2021-10-25T17:38

2021-10-25T17:38

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прага

чехия

александр бастрыкин

россия

александр франчетти

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ПРАГА, 25 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Чехии внимательно следит за ситуацией вокруг задержанного 12 сентября в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20211025/kiev-1756087751.html

прага

чехия

россия

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в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, россия, александр франчетти