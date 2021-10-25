Посольство России в Чехии следит за ситуацией с задержанным россиянином
Посольство России в Чехии внимательно следит за ситуацией с задержанным россиянином
ПРАГА, 25 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Чехии внимательно следит за ситуацией вокруг задержанного 12 сентября в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.
"Посольство РФ в Чехии продолжает отслеживать ситуацию вокруг Алексанра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку. При содействии чешской стороны в конце минувшей недели по просьбе россиянина его в пражской тюрьме "Панкрац" посетили заведующая консульским отделом и врач посольства. Мы находимся в постоянно контакте с родными Франчетти и его защитой", - сказал Брякин.
В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.