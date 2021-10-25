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В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте - РИА Новости, 25.10.2021
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте
Житель Чебоксар, по вине которого мужчина стал инвалидом из-за случайного выстрела из неразряженного ружья в машине, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:48
2021-10-25T11:48
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Житель Чебоксар, по вине которого мужчина стал инвалидом из-за случайного выстрела из неразряженного ружья в машине, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что 26 октября 2019 года в Алатырском районе после охоты перед посадкой в автомобиль 49-летний мужчина не разрядил самозарядный охотничий карабин, не убедился в отсутствии патрона в патроннике и не включил предохранитель. В салоне автомобиля он положил оружие рядом с собой, дулом в сторону водителя, и стал засовывать карабин в чехол. В это время произошел неприцельный выстрел, в результате чего 47-летний водитель был ранен. Его здоровью был причинен тяжкий вред, и он остался инвалидом.
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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:48 25.10.2021
 
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте

Жителя Чебоксар, тяжело ранившего знакомого на охоте, оштрафовали на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Житель Чебоксар, по вине которого мужчина стал инвалидом из-за случайного выстрела из неразряженного ружья в машине, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что 26 октября 2019 года в Алатырском районе после охоты перед посадкой в автомобиль 49-летний мужчина не разрядил самозарядный охотничий карабин, не убедился в отсутствии патрона в патроннике и не включил предохранитель. В салоне автомобиля он положил оружие рядом с собой, дулом в сторону водителя, и стал засовывать карабин в чехол. В это время произошел неприцельный выстрел, в результате чего 47-летний водитель был ранен. Его здоровью был причинен тяжкий вред, и он остался инвалидом.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.

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ПроисшествияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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