https://ria.ru/20211025/cheboksary-1756099537.html
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте - РИА Новости, 25.10.2021
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте
Житель Чебоксар, по вине которого мужчина стал инвалидом из-за случайного выстрела из неразряженного ружья в машине, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:48
2021-10-25T11:48
2021-10-25T11:48
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Житель Чебоксар, по вине которого мужчина стал инвалидом из-за случайного выстрела из неразряженного ружья в машине, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что 26 октября 2019 года в Алатырском районе после охоты перед посадкой в автомобиль 49-летний мужчина не разрядил самозарядный охотничий карабин, не убедился в отсутствии патрона в патроннике и не включил предохранитель. В салоне автомобиля он положил оружие рядом с собой, дулом в сторону водителя, и стал засовывать карабин в чехол. В это время произошел неприцельный выстрел, в результате чего 47-летний водитель был ранен. Его здоровью был причинен тяжкий вред, и он остался инвалидом.
https://rsport.ria.ru/20211024/bolelschiki-1756053520.html
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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чебоксарах оштрафовали мужчину, тяжело ранившего знакомого на охоте
Жителя Чебоксар, тяжело ранившего знакомого на охоте, оштрафовали на 50 тысяч рублей