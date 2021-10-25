https://ria.ru/20211025/byudzhet-1756122486.html

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2022-2024 годы

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 25.10.2021

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2022-2024 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:30

2021-10-25T13:30

2021-10-25T13:30

экономика

госдума рф

алексей кудрин

антон силуанов

максим решетников

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На рассмотрение Думы он будет вынесен 28 октября.Согласно проекту, доходы бюджета на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ с ежегодным ростом экономики на 3% течение ближайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году - 141,9 триллиона рублей, в 2024 году - 151,5 триллиона рублей.Приоритетом трехлетнего бюджета является реализация национальных целей развития, определенных президентом, говорил на предыдущей неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов, представляя основные параметры бюджета на заседании комитета. Следующая позиция, по его словам, – социальная поддержка граждан, особенно в условиях пандемии. В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для врачей, для поддержки системы здравоохранения и граждан, а также учтены последствия инфляции текущего года, говорил Силуанов.В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что проект бюджета обеспечивает структурные изменения в экономике и опережающее финансирование приоритетных отраслей. При этом важно обеспечить "траекторию трехпроцентного экономического роста", подчеркивал Решетников.В свою очередь глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что хотя бюджет и переходит от антикризисных мер к стабильному развитию, но за целевой показатель роста ВВП на 3% в год придется побороться.

https://realty.ria.ru/20211025/byudzhet-1756099397.html

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экономика, госдума рф, алексей кудрин, антон силуанов, максим решетников, россия