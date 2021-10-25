https://ria.ru/20211025/britantsy-1756107244.html

Британцы захотели Россию в союзники

"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России - РИА Новости, 25.10.2021

Британцы захотели Россию в союзники

Читатели газеты Daily Express жестко раскритиковали генерала Николаса Картера, который назвал Россию "серьезной угрозой" для королевства. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:19

2021-10-25T12:19

2021-10-25T12:19

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express жестко раскритиковали генерала Николаса Картера, который назвал Россию "серьезной угрозой" для королевства."Россия не заинтересована в захвате ЕС или Великобритании, у нее достаточно собственных проблем. Всю эту чушь распространяет разведка и военно-промышленный комплекс, чтобы добиваться увеличения своих бюджетов", — считает walkerscott.В свою очередь, другой пользователь назвал русских "жесткой расой"."Если они чувствуют угрозу, предупреждают один раз, и все. Никогда никого не недооценивайте. Особенно россиян", — написал он.Его поддержал читатель под ником Simonh и призвал британцев "сменить сторону"."У нас нет друзей или союзников в Европе, США при Байдене настроены враждебно, зато у России есть много ресурсов", — заключил он.Ранее во время выступления в Центре за новую американскую безопасность начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что новые российские подводные лодки вынуждают Лондон внимательно следить за ситуацией в Северной Атлантике.

https://ria.ru/20210916/ugroza-1750255676.html

https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html

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в мире, сша, великобритания, евросоюз, россия