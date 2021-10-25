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Британцы захотели Россию в союзники
"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России - РИА Новости, 25.10.2021
Британцы захотели Россию в союзники
Читатели газеты Daily Express жестко раскритиковали генерала Николаса Картера, который назвал Россию "серьезной угрозой" для королевства. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:19
2021-10-25T12:19
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сша
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express жестко раскритиковали генерала Николаса Картера, который назвал Россию "серьезной угрозой" для королевства."Россия не заинтересована в захвате ЕС или Великобритании, у нее достаточно собственных проблем. Всю эту чушь распространяет разведка и военно-промышленный комплекс, чтобы добиваться увеличения своих бюджетов", — считает walkerscott.В свою очередь, другой пользователь назвал русских "жесткой расой"."Если они чувствуют угрозу, предупреждают один раз, и все. Никогда никого не недооценивайте. Особенно россиян", — написал он.Его поддержал читатель под ником Simonh и призвал британцев "сменить сторону"."У нас нет друзей или союзников в Европе, США при Байдене настроены враждебно, зато у России есть много ресурсов", — заключил он.Ранее во время выступления в Центре за новую американскую безопасность начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что новые российские подводные лодки вынуждают Лондон внимательно следить за ситуацией в Северной Атлантике.
https://ria.ru/20210916/ugroza-1750255676.html
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в мире, сша, великобритания, евросоюз, россия
12:19 25.10.2021
 
"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России

Читатели Daily Express призвали отказаться от политики "сдерживания и окружения" России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express жестко раскритиковали генерала Николаса Картера, который назвал Россию "серьезной угрозой" для королевства.
"Кто-то действительно думает, что Россия нападет на нас? Зачем им это? <…> Как сказал Фарадж (Депутат Европейского парламента — Прим. Ред), если вы ткнете палкой в медведя и пригрозите ему, это может обернуться против вас", — подчеркнул Swillyboy.
"Россия не заинтересована в захвате ЕС или Великобритании, у нее достаточно собственных проблем. Всю эту чушь распространяет разведка и военно-промышленный комплекс, чтобы добиваться увеличения своих бюджетов", — считает walkerscott.
В свою очередь, другой пользователь назвал русских "жесткой расой".
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"Если они чувствуют угрозу, предупреждают один раз, и все. Никогда никого не недооценивайте. Особенно россиян", — написал он.
"Эта политика "сдерживания и окружения" России доказала свою контрпродуктивность!", — отметил Indroad.
Его поддержал читатель под ником Simonh и призвал британцев "сменить сторону".
"У нас нет друзей или союзников в Европе, США при Байдене настроены враждебно, зато у России есть много ресурсов", — заключил он.
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"Нам было бы даже интересно сотрудничать с Россией, чтобы покончить со всеми сомнительными элементами из ЕС у себя", — убежден XPQR.
Ранее во время выступления в Центре за новую американскую безопасность начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что новые российские подводные лодки вынуждают Лондон внимательно следить за ситуацией в Северной Атлантике.
 
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