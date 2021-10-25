"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии
Чья борода самая красивая? На этот вопрос предстояло ответить жюри из парикмахеров и барберов.
Чья борода самая красивая? На этот вопрос предстояло ответить жюри из парикмахеров и барберов.
В состязании приняли участие около ста участников из Германии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля.
В состязании приняли участие около ста участников из Германии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля.
Они соревновались в нескольких конкурсах, таких как "Император", "Мушкетер" или "Дали".
Они соревновались в нескольких конкурсах, таких как "Император", "Мушкетер" или "Дали".
Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность.
Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность.
Уход за бородой по-настоящему важен, рассказал президент Восточно-Баварского клуба бороды и усов Кристиан Фейхт.
Уход за бородой по-настоящему важен, рассказал президент Восточно-Баварского клуба бороды и усов Кристиан Фейхт.
Хочешь не хочешь, но внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют.
Хочешь не хочешь, но внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют.
То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии.
То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии.
Участники чемпионата бородачей в Германии.