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"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии
"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии - РИА Новости, 25.10.2021
"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии
Обладатели самых оригинальных бород и усов съехались в минувшие выходные в баварский город Егинг-ам-Зее, где проходила, пожалуй, самая необычная олимпиада... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:00
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фото
германия
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Обладатели самых оригинальных бород и усов съехались в минувшие выходные в баварский город Егинг-ам-Зее, где проходила, пожалуй, самая необычная олимпиада. Каждый участник, конечно, стремился победить, но не менее важно было себя показать и на других посмотреть. Шедевры парикмахерского искусства — в фотоленте Ria.ru.
германия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
фото, фото, германия
13:00 25.10.2021 (обновлено: 15:01 25.10.2021)
 

"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии

Читать ria.ru в
Обладатели самых оригинальных бород и усов съехались в минувшие выходные в баварский город Егинг-ам-Зее, где проходила, пожалуй, самая необычная олимпиада. Каждый участник, конечно, стремился победить, но не менее важно было себя показать и на других посмотреть. Шедевры парикмахерского искусства — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Lukas Barth

Чья борода самая красивая? На этот вопрос предстояло ответить жюри из парикмахеров и барберов.

Участник чемпионата мира по бороде и усам в Германии
1 из 8

Чья борода самая красивая? На этот вопрос предстояло ответить жюри из парикмахеров и барберов.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

В состязании приняли участие около ста участников из Германии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля.

Участники чемпионата мира по бороде и усам в Германии
2 из 8

В состязании приняли участие около ста участников из Германии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

Они соревновались в нескольких конкурсах, таких как "Император", "Мушкетер" или "Дали".

Участник чемпионата мира по бороде и усам в Германии
3 из 8

Они соревновались в нескольких конкурсах, таких как "Император", "Мушкетер" или "Дали".

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность.

Участники чемпионата мира по бороде и усам в Германии
4 из 8

Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

Уход за бородой по-настоящему важен, рассказал президент Восточно-Баварского клуба бороды и усов Кристиан Фейхт.

Участник чемпионата мира по бороде и усам в Германии
5 из 8

Уход за бородой по-настоящему важен, рассказал президент Восточно-Баварского клуба бороды и усов Кристиан Фейхт.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

Хочешь не хочешь, но внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют.

Участник чемпионата мира по бороде и усам в Германии
6 из 8

Хочешь не хочешь, но внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии.

Участники чемпионата мира по бороде и усам в Германии
7 из 8

То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии.

© REUTERS / Lukas Barth
© REUTERS / Lukas Barth

Участники чемпионата бородачей в Германии.

Участники чемпионата мира по бороде и усам в Германии
8 из 8

Участники чемпионата бородачей в Германии.

© REUTERS / Lukas Barth
 
ФотоГермания
 
 
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