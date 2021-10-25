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"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии

"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии - РИА Новости, 25.10.2021

"Мушкетеры" и "императоры": чемпионат бородачей в Германии

Обладатели самых оригинальных бород и усов съехались в минувшие выходные в баварский город Егинг-ам-Зее, где проходила, пожалуй, самая необычная олимпиада... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:00

2021-10-25T13:00

2021-10-25T15:01

фото

германия

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Обладатели самых оригинальных бород и усов съехались в минувшие выходные в баварский город Егинг-ам-Зее, где проходила, пожалуй, самая необычная олимпиада. Каждый участник, конечно, стремился победить, но не менее важно было себя показать и на других посмотреть. Шедевры парикмахерского искусства — в фотоленте Ria.ru.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, германия