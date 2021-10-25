https://ria.ru/20211025/biznes-1756056953.html

Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП

Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП - РИА Новости, 25.10.2021

Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T00:33

2021-10-25T00:33

2021-10-25T00:33

экономика

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борис титов

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период ограничений, связанных с COVID-19. С таким предложением он обратился в своем письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней по всей территории РФ. В регионах также вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и учреждений культуры.В этих условиях правительство РФ предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малым и средним компаниям в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.Бизнес-омбудсмен в своем письме Белоусову отмечает, что компании вне реестра МСП также составляют существенную часть экономики, а отсутствие поддержки для них угрожает потерей рабочих мест десятков тысяч сотрудников."Введение системы допуска на основе QR-кодов во многих регионах уже привело к падению выручки в сфере услуг населению. В этих условиях предприниматели продолжают выполнять обязанность по выплате заработной платы, уплате налогов, арендных и коммунальных платежей", - указывает Титов.

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экономика, москва, владимир путин, андрей белоусов, борис титов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии