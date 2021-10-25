Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/biznes-1756056953.html
Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП
Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП - РИА Новости, 25.10.2021
Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:33
2021-10-25T00:33
экономика
москва
владимир путин
андрей белоусов
борис титов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740922537_0:30:3092:1769_1920x0_80_0_0_3ccd796e828de63e41ee0d1012adb31d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период ограничений, связанных с COVID-19. С таким предложением он обратился в своем письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней по всей территории РФ. В регионах также вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и учреждений культуры.В этих условиях правительство РФ предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малым и средним компаниям в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.Бизнес-омбудсмен в своем письме Белоусову отмечает, что компании вне реестра МСП также составляют существенную часть экономики, а отсутствие поддержки для них угрожает потерей рабочих мест десятков тысяч сотрудников."Введение системы допуска на основе QR-кодов во многих регионах уже привело к падению выручки в сфере услуг населению. В этих условиях предприниматели продолжают выполнять обязанность по выплате заработной платы, уплате налогов, арендных и коммунальных платежей", - указывает Титов.
https://ria.ru/20211022/rosturizm-1755835166.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740922537_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7cd914cb64aa8268faf2a04175ea12ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, владимир путин, андрей белоусов, борис титов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:33 25.10.2021
 
Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП

Бизнес-омбудсмен Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период ограничений, связанных с COVID-19. С таким предложением он обратился в своем письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.
"Прошу рассмотреть возможность оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр МСП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более", - говорится в документе, опубликованном в понедельник.
В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней по всей территории РФ. В регионах также вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и учреждений культуры.
В этих условиях правительство РФ предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малым и средним компаниям в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.
Бизнес-омбудсмен в своем письме Белоусову отмечает, что компании вне реестра МСП также составляют существенную часть экономики, а отсутствие поддержки для них угрожает потерей рабочих мест десятков тысяч сотрудников.
"Введение системы допуска на основе QR-кодов во многих регионах уже привело к падению выручки в сфере услуг населению. В этих условиях предприниматели продолжают выполнять обязанность по выплате заработной платы, уплате налогов, арендных и коммунальных платежей", - указывает Титов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:55Туризм
Власти рассказали, как поддержат турбизнес во время ограничений
 
ЭкономикаМоскваВладимир ПутинАндрей БелоусовБорис ТитовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
12:05Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана
12:04В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию
Лента новостейМолния
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в МосквуПутин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы УзбекистанаВ Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию