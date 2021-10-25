https://ria.ru/20211025/banki-1756149031.html

Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей

Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей - РИА Новости, 25.10.2021

Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей

За девять месяцев этого года российские банки заработали почти 1,9 триллиона рублей — на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, следует из... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:46

2021-10-25T15:46

2021-10-25T15:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

банки

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. За девять месяцев этого года российские банки заработали почти 1,9 триллиона рублей — на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, следует из материалов ЦБ.При этом в сентябре чистая прибыль банковского сектора оказалась меньше, чем в августе.По данным ЦБ, в сентябре 2020-го банки получили прибыло около 200 миллиардов рублей, то есть в годовом выражении сокращение составило два процента.Рост прибыли обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем в прошлом году), отмечает Банк России. Кроме того, оказали влияние и разовые факторы — например, в июле сыграло свою роль частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика. Поддержали прибыль и чистые процентные и комиссионные доходы.По прогнозу Центробанка, в этом году российские кредитные организации заработают рекордные два с половиной триллиона рублей. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александра Данилова, в четвертом квартале прибыль может быть несколько ниже, чем в третьем, но на итоговый показатель это не повлияет.Что касается следующего года, то прибыль банковского сектора может оказаться немного меньше."Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим, возможно, по марже чуть-чуть будет сокращение. Может быть, что результат будет хуже этого года", — пояснил Данилов.Он пообещал, что в четвертом квартале регулятор даст более точный прогноз.

https://ria.ru/20211019/kredit-1755126971.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, россия