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Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей
Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей - РИА Новости, 25.10.2021
Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей
За девять месяцев этого года российские банки заработали почти 1,9 триллиона рублей — на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, следует из... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:46
2021-10-25T15:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
банки
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. За девять месяцев этого года российские банки заработали почти 1,9 триллиона рублей — на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, следует из материалов ЦБ.При этом в сентябре чистая прибыль банковского сектора оказалась меньше, чем в августе.По данным ЦБ, в сентябре 2020-го банки получили прибыло около 200 миллиардов рублей, то есть в годовом выражении сокращение составило два процента.Рост прибыли обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем в прошлом году), отмечает Банк России. Кроме того, оказали влияние и разовые факторы — например, в июле сыграло свою роль частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика. Поддержали прибыль и чистые процентные и комиссионные доходы.По прогнозу Центробанка, в этом году российские кредитные организации заработают рекордные два с половиной триллиона рублей. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александра Данилова, в четвертом квартале прибыль может быть несколько ниже, чем в третьем, но на итоговый показатель это не повлияет.Что касается следующего года, то прибыль банковского сектора может оказаться немного меньше."Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим, возможно, по марже чуть-чуть будет сокращение. Может быть, что результат будет хуже этого года", — пояснил Данилов.Он пообещал, что в четвертом квартале регулятор даст более точный прогноз.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, россия
15:46 25.10.2021 (обновлено: 15:48 25.10.2021)
 
Российские банки заработали за девять месяцев 1,9 триллиона рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора за девять месяцев выросла на 65%

© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. За девять месяцев этого года российские банки заработали почти 1,9 триллиона рублей — на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020-го, следует из материалов ЦБ.
При этом в сентябре чистая прибыль банковского сектора оказалась меньше, чем в августе.
"Чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 миллиардов рублей (доходность на капитал — около 20 процентов в годовом выражении), что почти на 20 процентов ниже, чем в августе (244 миллиарда рублей). Снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки", — говорится в материалах.
По данным ЦБ, в сентябре 2020-го банки получили прибыло около 200 миллиардов рублей, то есть в годовом выражении сокращение составило два процента.
Рост прибыли обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем в прошлом году), отмечает Банк России. Кроме того, оказали влияние и разовые факторы — например, в июле сыграло свою роль частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика. Поддержали прибыль и чистые процентные и комиссионные доходы.
По прогнозу Центробанка, в этом году российские кредитные организации заработают рекордные два с половиной триллиона рублей. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александра Данилова, в четвертом квартале прибыль может быть несколько ниже, чем в третьем, но на итоговый показатель это не повлияет.
Что касается следующего года, то прибыль банковского сектора может оказаться немного меньше.
"Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим, возможно, по марже чуть-чуть будет сокращение. Может быть, что результат будет хуже этого года", — пояснил Данилов.
Он пообещал, что в четвертом квартале регулятор даст более точный прогноз.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БанкиРоссия
 
 
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