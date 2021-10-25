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На Украине первоклассники записали TikTok с песней о Бандере
На Украине первоклассники записали TikTok с песней о Бандере - РИА Новости, 25.10.2021
На Украине первоклассники записали TikTok с песней о Бандере
Первоклассники из Тернополя записали TikTok, в котором они исполнили песню, ставшую вирусной в украинском сегменте соцсети, "Батько наш - Бандера" ("Отец наш... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:47
2021-10-25T14:50
в мире
украина
организация украинских националистов
тернополь
украинская повстанческая армия
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Первоклассники из Тернополя записали TikTok, в котором они исполнили песню, ставшую вирусной в украинском сегменте соцсети, "Батько наш - Бандера" ("Отец наш Бандера"), передает издание Vesti.ua."Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА* ("Организация украинских националистов", ее боевое крыло УПА* запрещена в РФ - ред.) фракцией "Евросолидарности"... ученики первого класса Тернопольской школы", - сообщило издание в своем Telegram-канале. Также к посту прикреплено видео, на котором дети в национальных вышиванках и фуражках УПА* зачитывают слова песни.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати" (Отец наш - Бандера, Украина - мать - ред). На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от фракции "Европейская солидарность".Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html
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в мире, украина, организация украинских националистов, тернополь, украинская повстанческая армия
14:47 25.10.2021 (обновлено: 14:50 25.10.2021)
 
На Украине первоклассники записали TikTok с песней о Бандере

Первоклассники из Тернополя записали TikTok с песней о Бандере

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Первоклассники из Тернополя записали TikTok, в котором они исполнили песню, ставшую вирусной в украинском сегменте соцсети, "Батько наш - Бандера" ("Отец наш Бандера"), передает издание Vesti.ua.
"Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА* ("Организация украинских националистов", ее боевое крыло УПА* запрещена в РФ - ред.) фракцией "Евросолидарности"... ученики первого класса Тернопольской школы", - сообщило издание в своем Telegram-канале. Также к посту прикреплено видео, на котором дети в национальных вышиванках и фуражках УПА* зачитывают слова песни.
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:56Шоубиз
На Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати" (Отец наш - Бандера, Украина - мать - ред). На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от фракции "Европейская солидарность".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:39
Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере
 
В миреУкраинаОрганизация украинских националистовТернопольУкраинская повстанческая армия
 
 
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