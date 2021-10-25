14:47 25.10.2021 (обновлено: 14:50 25.10.2021)
На Украине первоклассники записали TikTok с песней о Бандере
Первоклассники из Тернополя записали TikTok с песней о Бандере
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
"Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА* ("Организация украинских националистов", ее боевое крыло УПА* запрещена в РФ - ред.) фракцией "Евросолидарности"... ученики первого класса Тернопольской школы", - сообщило издание в своем Telegram-канале. Также к посту прикреплено видео, на котором дети в национальных вышиванках и фуражках УПА* зачитывают слова песни.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати" (Отец наш - Бандера, Украина - мать - ред). На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от фракции "Европейская солидарность".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация
21 октября, 15:39Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады песню о Бандере