https://ria.ru/20211025/avtomobil-1756096942.html

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан - РИА Новости, 25.10.2021

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан

На Баррикадной улице в центре Москвы автомобиль Hyundai выехал на тротуар и врезался в помещение ресторана Osterio Mario, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:37

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Баррикадной улице в центре Москвы автомобиль Hyundai выехал на тротуар и врезался в помещение ресторана Osterio Mario, передает корреспондент РИА Новости.Ресторан в это время еще не работал, посетителей не было. На пути автомобиль снес киоск с прессой, проходившие мимо пешеходы чудом не пострадали.Как сообщает госавтоинспекция Москвы, по предварительным данным, водителю, 1980 года рождения, стало плохо за рулём. Он госпитализирован с травмами.

https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html

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Автомобиль протаранил ресторан. Кадры с места ДТП В Москве на Конюшковской улице водитель Hyundai протаранил киоск и ресторан итальянской кухни. Момент ДТП попал на видео. По предварительной информации ГИБДД, водителю стало плохо за рулём и он не справился с управлением. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа 2021-10-25T11:37 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, дтп, москва, авто, россия