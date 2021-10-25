https://ria.ru/20211025/avtomobil-1756096942.html
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан - РИА Новости, 25.10.2021
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
На Баррикадной улице в центре Москвы автомобиль Hyundai выехал на тротуар и врезался в помещение ресторана Osterio Mario, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:37
2021-10-25T11:37
2021-10-25T12:00
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Баррикадной улице в центре Москвы автомобиль Hyundai выехал на тротуар и врезался в помещение ресторана Osterio Mario, передает корреспондент РИА Новости.Ресторан в это время еще не работал, посетителей не было. На пути автомобиль снес киоск с прессой, проходившие мимо пешеходы чудом не пострадали.Как сообщает госавтоинспекция Москвы, по предварительным данным, водителю, 1980 года рождения, стало плохо за рулём. Он госпитализирован с травмами.
https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html
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Автомобиль протаранил ресторан. Кадры с места ДТП
В Москве на Конюшковской улице водитель Hyundai протаранил киоск и ресторан итальянской кухни. Момент ДТП попал на видео.
По предварительной информации ГИБДД, водителю стало плохо за рулём и он не справился с управлением. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа
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происшествия, дтп, москва, авто, россия
11:37 25.10.2021 (обновлено: 12:00 25.10.2021)
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
На Баррикадной улице в центре Москвы автомобиль врезался в ресторан Osterio Mario