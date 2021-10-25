https://ria.ru/20211025/avstriya-1756212100.html
Около 65% опрошенных австрийцев выступили за уход Курца из политики
Около 65% опрошенных австрийцев выступили за уход Курца из политики - РИА Новости, 25.10.2021
Около 65% опрошенных австрийцев выступили за уход Курца из политики
Более 60% населения Австрии хочет, чтобы бывший канцлер Себастьян Курц совсем ушел из политики, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:42
2021-10-25T20:42
2021-10-25T21:00
в мире
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
александер шалленберг
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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% населения Австрии хочет, чтобы бывший канцлер Себастьян Курц совсем ушел из политики, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного для агентства печати APA и телеканала ATV.Согласно результатам опроса, 65% респондентов выступили за то, что Курцу необходимо сложить и полномочия председателя Австрийской народной партии (АНП) и ее фракции в парламенте, и лишь 27% считают, что ему нужно остаться на этих должностях. При этом действующий канцлер Александер Шалленберг оценивается как наиболее подходящий политик от АНП на этот пост.Опрос проводили с 18 по 21 октября по телефону и онлайн, в нем приняли участие 800 человек старше 16 лет. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогдашнего главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.Как ранее заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/kurts-1754052811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, александер шалленберг
20:42 25.10.2021 (обновлено: 21:00 25.10.2021)
Около 65% опрошенных австрийцев выступили за уход Курца из политики
Более 60% населения Австрии хочет, чтобы бывший канцлер Себастьян Курц ушел из политики
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% населения Австрии хочет, чтобы бывший канцлер Себастьян Курц совсем ушел из политики, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного для агентства печати APA и телеканала ATV.
Согласно результатам опроса, 65% респондентов выступили за то, что Курцу необходимо сложить и полномочия председателя Австрийской народной партии (АНП) и ее фракции в парламенте, и лишь 27% считают, что ему нужно остаться на этих должностях. При этом действующий канцлер Александер Шалленберг оценивается как наиболее подходящий политик от АНП на этот пост.
Опрос проводили с 18 по 21 октября по телефону и онлайн, в нем приняли участие 800 человек старше 16 лет. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.
Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогдашнего главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября.
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
Как ранее заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений.