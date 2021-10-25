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В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками - РИА Новости, 25.10.2021
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками
Пять автомобилей, в том числе два грузовика и автобус, попали в ДТП на подмосковной трассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:14
2021-10-25T17:14
2021-10-25T17:14
происшествия
красногорский район
гумвд по московской области
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пять автомобилей, в том числе два грузовика и автобус, попали в ДТП на подмосковной трассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."ДТП произошло на 34-м километре трассы М-10 "Россия" в Красногорском районе в 14.56. Попутное столкновение - пять машин. Грузовик MAN совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом, тот - с еще одним грузовиком MAN, потом "Газель" и легковушка ВАЗ. По предварительной информации, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе.На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20211024/ssha-1756005389.html
красногорский район
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происшествия, красногорский район, гумвд по московской области
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками
Автобус, два грузовика, "Газель" и легковушка столкнулись в Подмосковье, пострадали двое