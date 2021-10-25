https://ria.ru/20211025/avariya-1756157594.html

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками - РИА Новости, 25.10.2021

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками

Пять автомобилей, в том числе два грузовика и автобус, попали в ДТП на подмосковной трассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:14

2021-10-25T17:14

2021-10-25T17:14

происшествия

красногорский район

гумвд по московской области

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пять автомобилей, в том числе два грузовика и автобус, попали в ДТП на подмосковной трассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."ДТП произошло на 34-м километре трассы М-10 "Россия" в Красногорском районе в 14.56. Попутное столкновение - пять машин. Грузовик MAN совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом, тот - с еще одним грузовиком MAN, потом "Газель" и легковушка ВАЗ. По предварительной информации, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе.На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20211024/ssha-1756005389.html

красногорский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красногорский район, гумвд по московской области