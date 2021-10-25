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В Ростовской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусом
В Ростовской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2021
В Ростовской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусом
Автобус столкнулся с маршруткой в городе Волгодонске Ростовской области, два человека госпитализированы, шестерых обследуют, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:37
2021-10-25T11:37
2021-10-25T11:37
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Автобус столкнулся с маршруткой в городе Волгодонске Ростовской области, два человека госпитализированы, шестерых обследуют, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, авария произошла в понедельник утром на улице Морская, 76. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Волгодонск-Геленджик", по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с пассажирской "Газелью", которая ехала по маршруту "Волгодонск-Цимлянск". В автобусе находились восемь пассажиров, в маршрутке – 13."В результате ДТП два человека госпитализированы, шестеро – обследуются", - сказал представитель ведомства.Организована проверка.
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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия
В Ростовской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусом
В Ростовской области восемь человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой