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Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия
Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2021
Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия
Для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательным предварительным условием является его вывод из Европы, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:52
2021-10-25T23:52
2021-10-25T23:52
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательным предварительным условием является его вывод из Европы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Россия в этом отношении занимает последовательную позицию. Обязательное предварительное условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики "совместных ядерных миссий" в рамках НАТО", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж.Мартина при Миддлберийском институте. Текст выступления распространило посольство.
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в мире, сша, анатолий антонов, нато, россия
Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия
Антонов: условием обсуждения с США нестратегического ядерного оружия будет его вывод из ЕС