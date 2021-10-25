https://ria.ru/20211025/antonov-1756225938.html

Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия

Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2021

Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия

Для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательным предварительным условием является его вывод из Европы, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:52

2021-10-25T23:52

2021-10-25T23:52

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательным предварительным условием является его вывод из Европы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Россия в этом отношении занимает последовательную позицию. Обязательное предварительное условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики "совместных ядерных миссий" в рамках НАТО", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж.Мартина при Миддлберийском институте. Текст выступления распространило посольство.

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в мире, сша, анатолий антонов, нато, россия