Экс-президент Албании прокомментировал криминальную обстановку в стране
Экс-президент Албании: страна находится в руках наркомафии и организованной преступности
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Албания находится в руках наркомафии и оргпреступности, заявил после жестокого убийства и вымогательств предпринимателей в выходные президент страны в 1992-1997 годах и премьер в 2005-2013 годах Сали Бериша.
В городе Фиери в субботу вечером 57-летний бизнесмен Демир Бачка был расстрелян в своем автомобиле Audi. Про версии полиции стрелков было трое, они использовали автомат схожего типа с АК-47 и пистолеты. Предприниматель от полученных ран скончался в городской больнице. Резонанс вызвали обилие людей рядом с местом происшествия, на глазах у которых произошло убийство, и нехватка свидетелей.
В воскресенье утром в городе Круя группа из 10 злоумышленников ворвалась в квартиру бизнесмена Назми Чангу и жестоко пытала его в присутствии жены и четверых детей, пока он не отдал ключ от сейфа с деньгами и драгоценностями на сумму около 100 тысяч евро.
"Порядок находится руках наркомафии и оргпреступности… Осуждаю мафиозные действия криминальных групп, которые сегодня устанавливают свои законы в стране, осуждаю и главу "спрута" Эдвина Кристача Раму (премьера Эди Раму – ред.) и его наркоминистра из семьи (глава МВД Бледи – ред.) Чучи как главных вдохновителей преступности и наркомафии", - написал экс-глава государства в Facebook.
Объявленная несколько лет назад ранее правительством Албании война с наркомафией и оргпреступностью пока не изменила ситуацию в стране. Так, полиция самопровозглашенной республики Косово в мае задержала рекордную партию кокаина в 400 килограммов, замаскированную в грузе импортного мяса, прибывшего морем в Албанию. По оценкам полиции, стоимость партии на черном рынке составляла около 24 миллионов долларов. В операции по ее выявлению и задержанию приняли участие полиция Италии, Албании и управления по борьбе с наркотиками США (DEA).