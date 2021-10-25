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Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой
Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой - РИА Новости, 25.10.2021
Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что медицина республики находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи, и поручил увеличить число экипажей. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:44
2021-10-25T15:44
2021-10-25T16:11
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что медицина республики находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи, и поручил увеличить число экипажей."Надо думать, как добавить количество экипажей скорой помощи. Вызовов большое количество и увеличивается. Не справляется у нас, в стрессе сегодня находится медицина из-за количества вызовов", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, необходимо избавить заболевших людей от хождений по поликлиникам.В Крыму продолжается рост числа заболевших ковидом. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется со 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии
15:44 25.10.2021 (обновлено: 16:11 25.10.2021)
Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой
Глава Крыма Аксенов назвал ситуацию с медициной в регионе стрессовой