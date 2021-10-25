https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html

Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой

Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой - РИА Новости, 25.10.2021

Аксенов назвал ситуацию с медициной в Крыму стрессовой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что медицина республики находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи, и поручил увеличить число экипажей. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:44

2021-10-25T15:44

2021-10-25T16:11

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что медицина республики находится в стрессе от количества вызовов карет скорой помощи, и поручил увеличить число экипажей."Надо думать, как добавить количество экипажей скорой помощи. Вызовов большое количество и увеличивается. Не справляется у нас, в стрессе сегодня находится медицина из-за количества вызовов", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, необходимо избавить заболевших людей от хождений по поликлиникам.В Крыму продолжается рост числа заболевших ковидом. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется со 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии