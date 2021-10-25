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Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов
Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов - РИА Новости, 25.10.2021
Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов
"Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:11
2021-10-25T13:11
в мире
талибан
афганистан
забиулла муджахид
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КАБУЛ, 25 окт - РИА Новости. "Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Муджахида.Заместителями главного представителя талибов стали члены движения Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный под именем Билал Карими.Ранее Муджахид был одним из представителей движения и в сентябре стал заместителем министра культуры и информации временного правительства Афганистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, забиулла муджахид
13:11 25.10.2021
 
Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов

"Талибан" назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения

© AP Photo / Bernat ArmangueПредставитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции
Представитель движения Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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КАБУЛ, 25 окт - РИА Новости. "Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Муджахида.
Заместителями главного представителя талибов стали члены движения Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный под именем Билал Карими.

"Были представлены основной представитель Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) и трое его заместителей. Главный представитель Исламского Эмирата – Забиулла Муджахид", - говорится в заявлении.

Ранее Муджахид был одним из представителей движения и в сентябре стал заместителем министра культуры и информации временного правительства Афганистана.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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В миреТалибанАфганистанЗабиулла Муджахид
 
 
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