Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов
"Талибан" назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения
© AP Photo / Bernat ArmangueПредставитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 25 окт - РИА Новости. "Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Муджахида.
Заместителями главного представителя талибов стали члены движения Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный под именем Билал Карими.
"Были представлены основной представитель Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) и трое его заместителей. Главный представитель Исламского Эмирата – Забиулла Муджахид", - говорится в заявлении.
Ранее Муджахид был одним из представителей движения и в сентябре стал заместителем министра культуры и информации временного правительства Афганистана.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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