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Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов

Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов - РИА Новости, 25.10.2021

Забиуллу Муджахида назначили главным представителем талибов

"Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:11

2021-10-25T13:11

2021-10-25T13:11

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КАБУЛ, 25 окт - РИА Новости. "Талибан"* назначил Забиуллу Муджахида главным представителем движения, а также представил его троих заместителей, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Муджахида.Заместителями главного представителя талибов стали члены движения Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный под именем Билал Карими.Ранее Муджахид был одним из представителей движения и в сентябре стал заместителем министра культуры и информации временного правительства Афганистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, талибан, афганистан, забиулла муджахид