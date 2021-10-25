МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана

"Нет, сроков никаких не установлено. Это не было задачей "московского" формата. Мы не для того собирались, чтобы талибам выставить график плана их дальнейшей работы – ни в коем случае", - сказал Кабулов в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".