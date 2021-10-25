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МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана - РИА Новости, 25.10.2021
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана
Каких-либо временных рамок для талибов ("Талибан"*) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:38
2021-10-25T11:38
в мире
талибан
афганистан
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Каких-либо временных рамок для талибов ("Талибан"*) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.По его словам, региональные страны ожидают от талибов "более смелых и решительных шагов" в формировании правительства.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, замир кабулов, россия
11:38 25.10.2021
 
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана

МИД: у талибов нет сроков в вопросе формирования правительства Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Каких-либо временных рамок для талибов ("Талибан"*) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Нет, сроков никаких не установлено. Это не было задачей "московского" формата. Мы не для того собирались, чтобы талибам выставить график плана их дальнейшей работы – ни в коем случае", - сказал Кабулов в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".

По его словам, региональные страны ожидают от талибов "более смелых и решительных шагов" в формировании правительства.
*Запрещенная в России террористическая организация
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