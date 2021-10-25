https://ria.ru/20211025/afganistan-1756097229.html
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана - РИА Новости, 25.10.2021
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана
Каких-либо временных рамок для талибов ("Талибан"*) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:38
2021-10-25T11:38
2021-10-25T11:38
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Каких-либо временных рамок для талибов ("Талибан"*) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.По его словам, региональные страны ожидают от талибов "более смелых и решительных шагов" в формировании правительства.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, замир кабулов, россия
МИД ответил на вопрос о сроках формирования правительства Афганистана
МИД: у талибов нет сроков в вопросе формирования правительства Афганистана