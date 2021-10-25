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МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов
МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов - РИА Новости, 25.10.2021
МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов
ООН внутренне готова снять санкции с талибов ("Талибан"*), этот вопрос – дело техники, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:20
2021-10-25T11:24
в мире
оон
талибан
афганистан
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ООН внутренне готова снять санкции с талибов ("Талибан"*), этот вопрос – дело техники, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Это вопрос техники", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что не нужно опережать события. "Мы это объясняли афганским нашим гостям в Москве: если вы хотите, чтобы мы помогли вам, вы помогите... вам придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и, прежде всего, самого афганского народа. А если народ разнообразен, не у всех такие ожидания права человека, как это много звучит на сайтах и страницах, особенно западных, СМИ. Надо быть достаточно разумными в своих ожиданиях и требованиях. И тогда нам легче будет побуждать и убеждать новые афганские власти действовать таким образом", - уточнил спикер.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, оон, талибан, афганистан, замир кабулов, россия
11:20 25.10.2021 (обновлено: 11:24 25.10.2021)
 
МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов

МИД: ООН готова снять санкции с талибов, этот вопрос – дело техники

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ООН внутренне готова снять санкции с талибов ("Талибан"*), этот вопрос – дело техники, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Это вопрос техники", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Это мы отработаем. Техника нам не помеха. Главное, насколько я понимаю, судя по заявлениям представителей ООН, там внутренняя готовность к этому есть", - добавил представитель МИД.
Он добавил, что не нужно опережать события. "Мы это объясняли афганским нашим гостям в Москве: если вы хотите, чтобы мы помогли вам, вы помогите... вам придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и, прежде всего, самого афганского народа. А если народ разнообразен, не у всех такие ожидания права человека, как это много звучит на сайтах и страницах, особенно западных, СМИ. Надо быть достаточно разумными в своих ожиданиях и требованиях. И тогда нам легче будет побуждать и убеждать новые афганские власти действовать таким образом", - уточнил спикер.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреООНТалибанАфганистанЗамир КабуловРоссия
 
 
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