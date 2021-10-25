https://ria.ru/20211025/afganistan-1756093326.html

МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов

МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов - РИА Новости, 25.10.2021

МИД ответил на вопрос о снятии санкций с талибов

ООН внутренне готова снять санкции с талибов ("Талибан"*), этот вопрос – дело техники, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:20

2021-10-25T11:20

2021-10-25T11:24

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ООН внутренне готова снять санкции с талибов ("Талибан"*), этот вопрос – дело техники, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Это вопрос техники", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что не нужно опережать события. "Мы это объясняли афганским нашим гостям в Москве: если вы хотите, чтобы мы помогли вам, вы помогите... вам придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и, прежде всего, самого афганского народа. А если народ разнообразен, не у всех такие ожидания права человека, как это много звучит на сайтах и страницах, особенно западных, СМИ. Надо быть достаточно разумными в своих ожиданиях и требованиях. И тогда нам легче будет побуждать и убеждать новые афганские власти действовать таким образом", - уточнил спикер.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211021/taliban-1755708728.html

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в мире, оон, талибан, афганистан, замир кабулов, россия