https://ria.ru/20211025/afganistan-1756085854.html
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.10.2021
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Москва рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:52
2021-10-25T10:52
2021-10-25T10:52
в мире
афганистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 25 окт, - РИА Новости. Москва рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов."Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты",- сказал Кабулов.Он отметил, что в гуманитарной операции участвуют в том числе Минобороны и МЧС.
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РИА Новости
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в мире, афганистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), замир кабулов, россия
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
МИД: Россия рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь