https://ria.ru/20211025/afganistan-1756085854.html

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.10.2021

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Москва рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:52

2021-10-25T10:52

2021-10-25T10:52

в мире

афганистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 25 окт, - РИА Новости. Москва рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов."Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты",- сказал Кабулов.Он отметил, что в гуманитарной операции участвуют в том числе Минобороны и МЧС.

https://ria.ru/20211021/putin-1755690914.html

афганистан

россия

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2021

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в мире, афганистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), замир кабулов, россия