https://ria.ru/20211025/adygeya-1756156381.html

В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС

В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС - РИА Новости, 25.10.2021

В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил взять под строгий контроль расходование дополнительных 150 миллионов рублей, которые правительство РФ выделило... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:05

2021-10-25T16:05

2021-10-25T16:05

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общество

республика адыгея

здоровье - общество

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил взять под строгий контроль расходование дополнительных 150 миллионов рублей, которые правительство РФ выделило территориальному фонду ОМС, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тысячи рублей. Глава региона (Мурат Кумпилов – ред.) поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ, они помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медпомощью застрахованных по ОМС жителей республики."Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

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общество, республика адыгея, здоровье - общество, мурат кумпилов, россия, коронавирус в россии