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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211025/adygeya-1756156381.html
В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС
В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС - РИА Новости, 25.10.2021
В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил взять под строгий контроль расходование дополнительных 150 миллионов рублей, которые правительство РФ выделило... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:05
2021-10-25T16:05
республика адыгея
общество
республика адыгея
здоровье - общество
мурат кумпилов
россия
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил взять под строгий контроль расходование дополнительных 150 миллионов рублей, которые правительство РФ выделило территориальному фонду ОМС, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тысячи рублей. Глава региона (Мурат Кумпилов – ред.) поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ, они помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медпомощью застрахованных по ОМС жителей республики."Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.
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общество, республика адыгея, здоровье - общество, мурат кумпилов, россия, коронавирус в россии
16:05 25.10.2021
 
В Адыгее выделили дополнительные средства на ОМС

Глава Адыгеи Кумпилов поручил взять под контроль расходование средств, выделенных на ОМС

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил взять под строгий контроль расходование дополнительных 150 миллионов рублей, которые правительство РФ выделило территориальному фонду ОМС, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тысячи рублей. Глава региона (Мурат Кумпилов – ред.) поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ, они помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медпомощью застрахованных по ОМС жителей республики.
"Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:47Республика Адыгея
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
 
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