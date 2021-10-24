https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период - РИА Новости, 24.10.2021
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
С наступлением заморозков российским автолюбителям стоит изменить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП. На что обращать внимание, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:15
2021-10-24T02:15
2021-10-24T02:15
общество
авто
сергей канаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96549/91/965499187_0:440:1986:1557_1920x0_80_0_0_a87212cec137301c8c868134df42d25e.jpg
МОСКВА, 24 окт —РИА Новости. С наступлением заморозков российским автолюбителям стоит изменить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП. На что обращать внимание, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.Количество дорожно-транспортных происшествий может увеличиваться после осеннего похолодания. Это связано с тем, что не все водители быстро адаптируются к новым условиям. В частности, заморозки меняют сцепление шин с дорогой, отметил Канаев.Осенние дожди, а потом и снег, снижают видимость на дороге, это тоже необходимо учитывать, особенно рядом с пешеходными переходами, продолжил эксперт."Когда снег, слякоть, точно так же, как и летом после дождя, на дороге скользко, свет бликует от дороги, и не всегда видно пешеходов. Водитель и пешеход должны быть внимательны", — сказал Канаев.По словам автоэксперта, при приближении к пешеходному переходу водителю стоит снизить скорость, даже если он не видит там людей.Кроме того, в условиях плохого сцепления шин с дорогой и ухудшения видимости важно внимательно следить за действиями других водителей и четко обозначать свои намерения.Он посоветовал также вовремя подготовить автомобиль к изменению погоды: установить зимние шины и проверить уровень всех жидкостей.
https://ria.ru/20210919/rezina-1750729323.html
https://ria.ru/20210329/avtomobil-1603237890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96549/91/965499187_0:254:1986:1744_1920x0_80_0_0_1e0c3d3bc6dc799ed902feedf8d49d60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, сергей канаев, россия
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
Эксперт Канаев: в осенне-зимний период остановить автомобиль сложнее, чем в теплое время
МОСКВА, 24 окт —РИА Новости.
С наступлением заморозков российским автолюбителям стоит изменить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП. На что обращать внимание, рассказал в интервью радио Sputnik
директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев
.
Количество дорожно-транспортных происшествий может увеличиваться после осеннего похолодания. Это связано с тем, что не все водители быстро адаптируются к новым условиям. В частности, заморозки меняют сцепление шин с дорогой, отметил Канаев.
"У вас уже не получится повернуть в том месте, где вы хотели, или остановиться так быстро, как это было летом, потому что сцепление с дорогой падает. Как только наступают первые заморозки, начинаются легкие ДТП: водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это было, допустим, месяц или неделю назад", — пояснил он.
Осенние дожди, а потом и снег, снижают видимость на дороге, это тоже необходимо учитывать, особенно рядом с пешеходными переходами, продолжил эксперт.
"Когда снег, слякоть, точно так же, как и летом после дождя, на дороге скользко, свет бликует от дороги, и не всегда видно пешеходов. Водитель и пешеход должны быть внимательны", — сказал Канаев.
По словам автоэксперта, при приближении к пешеходному переходу водителю стоит снизить скорость, даже если он не видит там людей.
Кроме того, в условиях плохого сцепления шин с дорогой и ухудшения видимости важно внимательно следить за действиями других водителей и четко обозначать свои намерения.
"Вовремя показанный поворот, не резкое, а плавное торможение сберегут не только ваши нервы и ваш автомобиль, но и помогут окружающим, им будет легче ориентироваться на дороге", — добавил Канаев.
Он посоветовал также вовремя подготовить автомобиль к изменению погоды: установить зимние шины и проверить уровень всех жидкостей.