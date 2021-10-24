https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html

Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период

Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период - РИА Новости, 24.10.2021

Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период

С наступлением заморозков российским автолюбителям стоит изменить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП. На что обращать внимание, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T02:15

2021-10-24T02:15

2021-10-24T02:15

общество

авто

сергей канаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96549/91/965499187_0:440:1986:1557_1920x0_80_0_0_a87212cec137301c8c868134df42d25e.jpg

МОСКВА, 24 окт —РИА Новости. С наступлением заморозков российским автолюбителям стоит изменить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП. На что обращать внимание, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.Количество дорожно-транспортных происшествий может увеличиваться после осеннего похолодания. Это связано с тем, что не все водители быстро адаптируются к новым условиям. В частности, заморозки меняют сцепление шин с дорогой, отметил Канаев.Осенние дожди, а потом и снег, снижают видимость на дороге, это тоже необходимо учитывать, особенно рядом с пешеходными переходами, продолжил эксперт."Когда снег, слякоть, точно так же, как и летом после дождя, на дороге скользко, свет бликует от дороги, и не всегда видно пешеходов. Водитель и пешеход должны быть внимательны", — сказал Канаев.По словам автоэксперта, при приближении к пешеходному переходу водителю стоит снизить скорость, даже если он не видит там людей.Кроме того, в условиях плохого сцепления шин с дорогой и ухудшения видимости важно внимательно следить за действиями других водителей и четко обозначать свои намерения.Он посоветовал также вовремя подготовить автомобиль к изменению погоды: установить зимние шины и проверить уровень всех жидкостей.

https://ria.ru/20210919/rezina-1750729323.html

https://ria.ru/20210329/avtomobil-1603237890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, сергей канаев, россия