https://ria.ru/20211024/veter-1755993573.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.10.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T07:15

2021-10-24T07:15

2021-10-24T13:27

общество

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение в столице и области будет действовать до 18:00 воскресенья, 25 октября. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20211022/pogoda-1755810618.html

москва

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2021

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общество, москва, гидрометцентр, погода