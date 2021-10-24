https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1756010350.html
Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации
Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации - РИА Новости, 24.10.2021
Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации и зелёных паспортов, сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:58
2021-10-24T12:58
2021-10-24T12:58
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации и зелёных паспортов, сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.В сентябре пресс-служба израильского МИД сообщила, что Израиль и Европейский Союз достигли соглашения о взаимном признании справок о вакцинации.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приеме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.
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израиль, оаэ, воз
Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании "зеленых сертификатов"
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Израиль
и ОАЭ
подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации и зелёных паспортов, сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.
"Зелёный паспорт также в Эмираты. Сегодня утром я был рад подписать со своим коллегой, министром здравоохранения ОАЭ соглашение о "зелёном коридоре" между двумя странами. Это соглашение делает возможным свободное передвижение между Израилем и ОАЭ, взаимное признание сертификатов о вакцинации и зелёных паспортов, без самоизоляции и бюрократии. В добрый час", - написал Горовиц в Twitter.
В сентябре пресс-служба израильского МИД сообщила, что Израиль и Европейский Союз достигли соглашения о взаимном признании справок о вакцинации.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
В октябре было принято решение о приеме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ
. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.