https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1756010350.html

Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации - РИА Новости, 24.10.2021

Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации и зелёных паспортов, сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:58

2021-10-24T12:58

2021-10-24T12:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации и зелёных паспортов, сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.В сентябре пресс-служба израильского МИД сообщила, что Израиль и Европейский Союз достигли соглашения о взаимном признании справок о вакцинации.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приеме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.

https://ria.ru/20211022/bolgariya-1755596876.html

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израиль, оаэ, воз