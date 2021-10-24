https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756045572.html

Наблюдатели СГ не выявили нарушений на выборах в Узбекистане

Наблюдатели СГ не выявили нарушений на выборах в Узбекистане - РИА Новости, 24.10.2021

Наблюдатели СГ не выявили нарушений на выборах в Узбекистане

Миссия наблюдателей от Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии не выявила нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T21:14

2021-10-24T21:14

2021-10-24T21:14

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миссия наблюдателей от Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии не выявила нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в Узбекистане, сообщил РИА Новости по телефону из Ташкента российский сенатор Владимир Круглый.В воскресенье в республике проходят выборы президента. Наблюдатели проверяли готовность избирательных участков в Ташкенте, а также следили за ходом голосования в Самарканде.По его словам, на участках "везде очень хорошая организация, соблюдаются противоэпидемические меры".Круглый также сообщил, что миссия по линии СНГ подготовит свой итоговый документ по наблюдению за выборами.Парламентарий также отметил, что наблюдатели не выявили факты "семейного" голосования.Ранее заместитель главы ЦИК страны Бахром Кучкаров заявил, что факты "семейного" голосования, когда один член семьи голосует за других, зафиксированы в ходе выборов президента Узбекистана в воскресенье, в республике продолжат внедрять меры по искоренению таких случаев."Такие факты не выявлены. Избиратели приходили семьями, но каждый голосовал отдельно. Для пожилых граждан были созданы условия, при необходимости они могли воспользоваться, в том числе, лупой", - сказал Круглый.К моменту закрытия участков явка избирателей составила 80,8%. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск).Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

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