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В турецкой оппозиции прокомментировали заявления о высылке десяти послов
В турецкой оппозиции прокомментировали заявления о высылке десяти послов - РИА Новости, 24.10.2021
В турецкой оппозиции прокомментировали заявления о высылке десяти послов
Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу, направлено РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:27
2021-10-24T18:02
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
мид турции
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу, направлено на создание оправданий для переживаемого Турцией экономического кризиса, заявил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.Посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата.Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. В пятницу турецкая валюта снова обновила исторический минимум — 9,64.Лира начала резко дешеветь в середине октября на фоне новости об увольнении по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы. Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, мид турции, кемаль кылычдароглу
10:27 24.10.2021 (обновлено: 18:02 24.10.2021)
 
В турецкой оппозиции прокомментировали заявления о высылке десяти послов

Лидер оппозиции связал заявление о высылке десяти послов из Турции с внутренней повесткой

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу, направлено на создание оправданий для переживаемого Турцией экономического кризиса, заявил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.
Посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата.

"Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить десять послов персонами нон грата. Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", — написал Кылычдароглу в Twitter.

Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. В пятницу турецкая валюта снова обновила исторический минимум — 9,64.
Лира начала резко дешеветь в середине октября на фоне новости об увольнении по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы. Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияМИД ТурцииКемаль Кылычдароглу
 
 
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