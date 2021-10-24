https://ria.ru/20211024/tsisterna-bochka-1756042994.html

"Омичка из бочки" получила квартиру

"Омичка из бочки" получила квартиру - РИА Новости, 24.10.2021

"Омичка из бочки" получила квартиру

Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram.

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видео

жилье

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До этого Светлана вынуждена была жить в металлической цистерне без света, воды и отопления на протяжении последних 35 лет. Собранной суммы должно хватить на мебель и технику. Ранее Светлана Чернова неоднократно обращалась к властям с просьбой помочь решить вопрос с жильем, но из реальной помощи ей предлагали переехать в дом престарелых.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Омичка из бочки" получила квартиру Светлана Чернова, которая жила в бочке 35 лет, получила ключи от квартиры. Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram. До этого Светлана вынуждена была жить в металлической цистерне без света, воды и отопления на протяжении последних 35 лет. Собранной суммы должно хватить на мебель и технику. Ранее Светлана Чернова неоднократно обращалась к властям с просьбой помочь решить вопрос с жильем, но из реальной помощи ей предлагали переехать в дом престарелых. 2021-10-24T20:50 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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