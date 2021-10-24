https://ria.ru/20211024/tsisterna-bochka-1756042994.html
"Омичка из бочки" получила квартиру
"Омичка из бочки" получила квартиру - РИА Новости, 24.10.2021
"Омичка из бочки" получила квартиру
Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram.
2021-10-24T20:50
2021-10-24T20:50
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видео
жилье
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До этого Светлана вынуждена была жить в металлической цистерне без света, воды и отопления на протяжении последних 35 лет. Собранной суммы должно хватить на мебель и технику. Ранее Светлана Чернова неоднократно обращалась к властям с просьбой помочь решить вопрос с жильем, но из реальной помощи ей предлагали переехать в дом престарелых.
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РИА Новости
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"Омичка из бочки" получила квартиру
Светлана Чернова, которая жила в бочке 35 лет, получила ключи от квартиры.
Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram.
До этого Светлана вынуждена была жить в металлической цистерне без света, воды и отопления на протяжении последних 35 лет. Собранной суммы должно хватить на мебель и технику. Ранее Светлана Чернова неоднократно обращалась к властям с просьбой помочь решить вопрос с жильем, но из реальной помощи ей предлагали переехать в дом престарелых.
2021-10-24T20:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, жилье, видео
"Омичка из бочки" получила квартиру
Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram.
2021-10-24T20:50
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PT3M14S
20:50 24.10.2021 (обновлено: 21:42 24.10.2021)
"Омичка из бочки" получила квартиру
Светлана Чернова, которая жила в бочке 35 лет, получила ключи от квартиры.
Деньги на жилье женщине собрала волонтер и блогер из Москвы Елена Тришина у себя на странице в Instagram.