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Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков
Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2021
Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков
Россия сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:49
2021-10-24T16:03
общество
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Россия сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."До тех пор пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям, — мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы— ну, в конце концов, пусть они делают что хотят, это их дело", — так он ответил на вопрос, шокирует ли его что-то в западном отношении к базовым ценностям.Речь шла о выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме. Глава государства, в частности, говорил о том, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса и потому значительно возрастает важность твердой опоры — моральной, этической, ценностной. Но, по его словам, те ценности, которые пытается навязать миру Запад, зачастую находятся "на грани преступления против человечности".Песков подчеркнул, что речь Путина не следует воспринимать как очередное противостояние. По его мнению, смысл сказанного сводился к тому, что Россия готова к сотрудничеству с Западом, но не потерпит никаких поучений с его стороны."Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать — но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — добавил представитель Кремля.В речи на Валдайском форуме самой разумной линией поведения в нынешнем мире, который переживает структурный слом, Путин назвал умеренный консерватизм. Именно этого принципа и будет придерживаться Россия, подчеркнул он. При этом российский лидер предостерег Запад от попыток "лезть в наш дом", потому что большинство россиян считают, что необходимо опираться на духовные ценности и историческую традицию и культуру.
https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html
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общество, дмитрий песков, россия
13:49 24.10.2021 (обновлено: 16:03 24.10.2021)
 
Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков

Песков: Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей законами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Россия сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"До тех пор пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям, — мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы— ну, в конце концов, пусть они делают что хотят, это их дело", — так он ответил на вопрос, шокирует ли его что-то в западном отношении к базовым ценностям.
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Речь шла о выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме. Глава государства, в частности, говорил о том, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса и потому значительно возрастает важность твердой опоры — моральной, этической, ценностной. Но, по его словам, те ценности, которые пытается навязать миру Запад, зачастую находятся "на грани преступления против человечности".
Песков подчеркнул, что речь Путина не следует воспринимать как очередное противостояние.
"Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — сказал пресс-секретарь.
По его мнению, смысл сказанного сводился к тому, что Россия готова к сотрудничеству с Западом, но не потерпит никаких поучений с его стороны.
"Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать — но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — добавил представитель Кремля.
В речи на Валдайском форуме самой разумной линией поведения в нынешнем мире, который переживает структурный слом, Путин назвал умеренный консерватизм. Именно этого принципа и будет придерживаться Россия, подчеркнул он. При этом российский лидер предостерег Запад от попыток "лезть в наш дом", потому что большинство россиян считают, что необходимо опираться на духовные ценности и историческую традицию и культуру.
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